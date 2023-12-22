"Сити" выиграл клубный Чемпионат Мира

"Манчестер Сити" впервые в своей истории выиграл клубный Чемпионат Мира, в финале мини-турнира ФИФА разгромив бразильский "Флуминенсе" со счетом 4:0.

"Сити" потребовалось менее минуты, чтобы открыть счет. Хулиан Альварес грудью сбросил мяч в пустые ворота после дальнего удара Натана Аке в штангу — 1:0.



На 16-й минуте Эдерсон фолом остановил выход один на один Кено, однако "горожанам" повезло, потому что уже был зафиксирован офсайд.



Отделавшись испугом, "Сити" продолжил нагнетать давление и на 27-й минуте забил второй гол. Фил Фоден выполнил прострел с левого края штрафной, а мяч срикошетил от колена Нино и залетел в дальний угол ворот — 2:0.



В концовке первого тайма Эдерсон совершил хороший сейв после удара Джона Арьяса головой, на что "горожане" ответили дальним выстрелом Джека Грилиша — голкипер "Флуминенсе" тоже был на высоте.



После перерыва ничего не изменилось — "Сити" все так же доминировал над соперником. Однако третьего гола пришлось подождать до 72-й минуты, когда Фоден из центра вратарской замкнул прострел Альвареса с левого края штрафной — 3:0.



А точку в матче на 88-й минуте поставил Альварес, который получил мяч в штрафной с правого фланга от Матеуша Нунеша, на ложном замахе ушел от защитника и пробил в нижний угол ворот — 4:0.



Такой соперник оказался "Флуминенсе" не по зубам. "Сити" одержал легкую победу в доминирующей манере и пополнил свою трофейную комнату.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Флуминенсе" (Бразилия) — 4:0 (2:0)



Голы: Альварес 1, 88, Нино 27 (авт), Фоден 72.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунс (Гвардиол 75), Диаш, Аке (Бобб 81), Родри (Аканджи 74), Льюис (Ковачич 61), Силва, Фоден (Нунеш 81), Грилиш, Альварес.



"Флуминенсе": Фабио, Шавьер, Мело (Барбоза 61), Нино (Марлон 74), Марсело (Александер 61), Андре, Мартинелли, Гансо (Лима 60), Кено, Арьяс, Кено (Кеннеди 45).



Предупреждения: Марсело, Александер, Кеннеди.