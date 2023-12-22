"Сити" выиграл клубный Чемпионат Мира

Хулиан Альварес "Манчестер Сити" впервые в своей истории выиграл клубный Чемпионат Мира, в финале мини-турнира ФИФА разгромив бразильский "Флуминенсе" со счетом 4:0.

"Сити" потребовалось менее минуты, чтобы открыть счет. Хулиан Альварес грудью сбросил мяч в пустые ворота после дальнего удара Натана Аке в штангу — 1:0.

На 16-й минуте Эдерсон фолом остановил выход один на один Кено, однако "горожанам" повезло, потому что уже был зафиксирован офсайд.

Отделавшись испугом, "Сити" продолжил нагнетать давление и на 27-й минуте забил второй гол. Фил Фоден выполнил прострел с левого края штрафной, а мяч срикошетил от колена Нино и залетел в дальний угол ворот — 2:0.

В концовке первого тайма Эдерсон совершил хороший сейв после удара Джона Арьяса головой, на что "горожане" ответили дальним выстрелом Джека Грилиша — голкипер "Флуминенсе" тоже был на высоте.

После перерыва ничего не изменилось — "Сити" все так же доминировал над соперником. Однако третьего гола пришлось подождать до 72-й минуты, когда Фоден из центра вратарской замкнул прострел Альвареса с левого края штрафной — 3:0.

А точку в матче на 88-й минуте поставил Альварес, который получил мяч в штрафной с правого фланга от Матеуша Нунеша, на ложном замахе ушел от защитника и пробил в нижний угол ворот — 4:0.

Такой соперник оказался "Флуминенсе" не по зубам. "Сити" одержал легкую победу в доминирующей манере и пополнил свою трофейную комнату.

"Манчестер Сити" (Англия) — "Флуминенсе" (Бразилия) — 4:0 (2:0)

Голы: Альварес 1, 88, Нино 27 (авт), Фоден 72.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунс (Гвардиол 75), Диаш, Аке (Бобб 81), Родри (Аканджи 74), Льюис (Ковачич 61), Силва, Фоден (Нунеш 81), Грилиш, Альварес.

"Флуминенсе": Фабио, Шавьер, Мело (Барбоза 61), Нино (Марлон 74), Марсело (Александер 61), Андре, Мартинелли, Гансо (Лима 60), Кено, Арьяс, Кено (Кеннеди 45).

Предупреждения: Марсело, Александер, Кеннеди.


Метки клубный Чемпионат Мира, Манчестер Сити, обзор матча, Флуминенсе

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2023 22:55

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 23.12.2023 00:18 # takernotagiver
    Вилла на троне(

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  2. ataman 23.12.2023 00:13 # ataman
    Кому вообще интересен этот кубок?

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  3. takernotagiver 23.12.2023 00:08 # takernotagiver
    А что там по Оболони?)

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  4. mc-od 23.12.2023 00:04 # mc-od
    17.08.2023 00:31 # удалить
    mc-od

    KINGS of Europe! Officially, всё как я и предсказывал... Скриньте.)

    Источник: http://fapl.ru/posts/102203/?c=1#c7823737

    KINGS of the World! Officially, всё как я и предсказывал... Скриньте.)

    Всех КОРОЛЕЙ и адекватов фупли с Золотым покером! Счастья, удачи, много денег, здоровья и любви всем нам!

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO! (c)

    P.S. Шершавым хэйтерам и прочим кринжам всех мастей - мухоморов, картонок и прочих изделий! Ну вы понели.)

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  5. takernotagiver 22.12.2023 23:41 # takernotagiver
    Вот будет хохма, когда банда Дайча разделается с этими чемпионами)

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  6. takernotagiver 22.12.2023 23:40 # takernotagiver
    Удивился если бы команда с самым дорогим составом не выиграла клубный чемп.

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  7. ganinilyha 22.12.2023 23:35 # ganinilyha
    Поднимите руку кому не похуй

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  8. gucman 22.12.2023 23:22 # gucman
    Поздравляю Сити с выходом в элиту мирового футбола!

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  9. takernotagiver 22.12.2023 23:21 # takernotagiver
    Уагуан?

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  10. takernotagiver 22.12.2023 23:18 # takernotagiver
    Родри сломался?

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  11. sausage 22.12.2023 23:07 # sausage
    Новое антивоенное граффити Бэнкси в Лондоне было доступно для обозрения около часа, прежде чем его похитили. На дорожном знаке STOP художник изобразил три военных беспилотника.
    Снимок граффити появился в социальных сетях художника, что подтвердило его авторство, спустя меньше часа неизвестные похитили дорожный знак.

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  12. brown-ale 22.12.2023 23:03 # brown-ale
    Посмотрел я на этого распиаренного Андре... Ну может Лутону сойдет.

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  13. moneycity 22.12.2023 23:02 # moneycity
    КОРОЛИ!!!

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  14. narcot-fake 22.12.2023 23:00 # narcot-fake
    KINGS!!!

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  15. sausage 22.12.2023 23:00 # sausage
    Бразилы бомжары какие-то. Сити изи без Холланда, Де Брюйне и Доку их поимели.

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