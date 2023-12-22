"Сити" выиграл клубный Чемпионат Мира
"Манчестер Сити" впервые в своей истории выиграл клубный Чемпионат Мира, в финале мини-турнира ФИФА разгромив бразильский "Флуминенсе" со счетом 4:0.
"Сити" потребовалось менее минуты, чтобы открыть счет. Хулиан Альварес грудью сбросил мяч в пустые ворота после дальнего удара Натана Аке в штангу — 1:0.
На 16-й минуте Эдерсон фолом остановил выход один на один Кено, однако "горожанам" повезло, потому что уже был зафиксирован офсайд.
Отделавшись испугом, "Сити" продолжил нагнетать давление и на 27-й минуте забил второй гол. Фил Фоден выполнил прострел с левого края штрафной, а мяч срикошетил от колена Нино и залетел в дальний угол ворот — 2:0.
В концовке первого тайма Эдерсон совершил хороший сейв после удара Джона Арьяса головой, на что "горожане" ответили дальним выстрелом Джека Грилиша — голкипер "Флуминенсе" тоже был на высоте.
После перерыва ничего не изменилось — "Сити" все так же доминировал над соперником. Однако третьего гола пришлось подождать до 72-й минуты, когда Фоден из центра вратарской замкнул прострел Альвареса с левого края штрафной — 3:0.
А точку в матче на 88-й минуте поставил Альварес, который получил мяч в штрафной с правого фланга от Матеуша Нунеша, на ложном замахе ушел от защитника и пробил в нижний угол ворот — 4:0.
Такой соперник оказался "Флуминенсе" не по зубам. "Сити" одержал легкую победу в доминирующей манере и пополнил свою трофейную комнату.
"Манчестер Сити" (Англия) — "Флуминенсе" (Бразилия) — 4:0 (2:0)
Голы: Альварес 1, 88, Нино 27 (авт), Фоден 72.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунс (Гвардиол 75), Диаш, Аке (Бобб 81), Родри (Аканджи 74), Льюис (Ковачич 61), Силва, Фоден (Нунеш 81), Грилиш, Альварес.
"Флуминенсе": Фабио, Шавьер, Мело (Барбоза 61), Нино (Марлон 74), Марсело (Александер 61), Андре, Мартинелли, Гансо (Лима 60), Кено, Арьяс, Кено (Кеннеди 45).
Предупреждения: Марсело, Александер, Кеннеди.
22.12.2023 22:55
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Последние комментарии:
Вилла на троне(
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Кому вообще интересен этот кубок?
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А что там по Оболони?)
(ответить)
17.08.2023 00:31 # удалить
mc-od
KINGS of Europe! Officially, всё как я и предсказывал... Скриньте.)
Источник: http://fapl.ru/posts/102203/?c=1#c7823737
KINGS of the World! Officially, всё как я и предсказывал... Скриньте.)
Всех КОРОЛЕЙ и адекватов фупли с Золотым покером! Счастья, удачи, много денег, здоровья и любви всем нам!
C'mon CITY! C'mon KPACUBO! (c)
P.S. Шершавым хэйтерам и прочим кринжам всех мастей - мухоморов, картонок и прочих изделий! Ну вы понели.)
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Вот будет хохма, когда банда Дайча разделается с этими чемпионами)
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Удивился если бы команда с самым дорогим составом не выиграла клубный чемп.
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Поднимите руку кому не похуй
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Поздравляю Сити с выходом в элиту мирового футбола!
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Уагуан?
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Родри сломался?
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Новое антивоенное граффити Бэнкси в Лондоне было доступно для обозрения около часа, прежде чем его похитили. На дорожном знаке STOP художник изобразил три военных беспилотника.
Снимок граффити появился в социальных сетях художника, что подтвердило его авторство, спустя меньше часа неизвестные похитили дорожный знак.
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Посмотрел я на этого распиаренного Андре... Ну может Лутону сойдет.
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КОРОЛИ!!!
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KINGS!!!
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Бразилы бомжары какие-то. Сити изи без Холланда, Де Брюйне и Доку их поимели.
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