"Челси" обратился к "Спортингу" насчет Диоманде

"Челси" установил контакт со "Спортингом" насчет приобретения центрального защитника Усмана Диоманде в январе.

Центр обороны и нападение являются двумя зонами, которые "Челси" хочет укрепить в зимнее транссферное окно.



По информации Evening Standard, Диоманде является одной из приоритетных целей "синих" среди защитников.



В ответ на запрос "Челси" по Диоманде "Спортинг" сообщил, что 20-летний ивуариец не продается и сможет уйти в январе только за отступные в 69 миллионов фунтов.



Диоманде утвердился основным игроком "Спортинга" после своего перехода из "Мидтьюлланда" в январе и сейчас помогает лиссабонцам удерживать лидерство в португальском первенстве.



Стоит отметить, что "Мидтьюлланду" положено 20 процентов от перепродажи Диоманде "Спортингом", что дополнительно усложняет трансфер Усмана.



Добавим, помимо Диоманде, "Челси" интересуется и его партнером по "Спортингу" в лице нападающего Виктора Дьекереша, который забил 17 голов и отдал восемь результативных передач в 20 матчах этого сезона.