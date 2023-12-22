Зафар Икбал возглавит медицинскую службу "Арсенала"
Новым руководителем медицинской службы "Арсенала" станет Зафар Икбал из "Кристал Пэлас".
"Арсенал" находился в поисках нового главного доктора с момента ухода Гари О'Дрисколла, который после 14 лет в Северном Лондоне отправился реформировать медицинскую службу "Манчестер Юнайтед".
Пока велись поиски подходящего специалиста, медицинской службой "Арсенала" временно заведовал доктор Флоренс Ньютон.
Но сейчас поиски завершены, и "Арсенал" готовится подтвердить назначение Икбала, который уже более восьми лет трудится в "Пэлас", а до этого поработал в "Лейтон Ориент", "Тоттенхэме" и "Ливерпуле".
Контракт Икбала не позволяет ему сразу оставить его нынешню работу, поэтому The Athletic ожидает, что Зафар приступит к исполнению своих обязанностей в "Арсенале" после окончания этого сезона.
22.12.2023 21:00
Просмотров: 593
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
арис акбал?
(ответить)
рот икбал пенсов
(ответить)
Это не тот, которого болельщик пакистанцем обозвал несколько лет назад?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий