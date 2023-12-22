Зафар Икбал возглавит медицинскую службу "Арсенала"

Зафар Икбал Новым руководителем медицинской службы "Арсенала" станет Зафар Икбал из "Кристал Пэлас".

"Арсенал" находился в поисках нового главного доктора с момента ухода Гари О'Дрисколла, который после 14 лет в Северном Лондоне отправился реформировать медицинскую службу "Манчестер Юнайтед".

Пока велись поиски подходящего специалиста, медицинской службой "Арсенала" временно заведовал доктор Флоренс Ньютон.

Но сейчас поиски завершены, и "Арсенал" готовится подтвердить назначение Икбала, который уже более восьми лет трудится в "Пэлас", а до этого поработал в "Лейтон Ориент", "Тоттенхэме" и "Ливерпуле".

Контракт Икбала не позволяет ему сразу оставить его нынешню работу, поэтому The Athletic ожидает, что Зафар приступит к исполнению своих обязанностей в "Арсенале" после окончания этого сезона.


Метки Арсенал, Икбал, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2023 21:00

Количество просмотров Просмотров: 593

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Последние комментарии:




  1. ar7em 22.12.2023 21:48 # ar7em
    арис акбал?

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  2. wilegend 22.12.2023 21:32 # wilegend
    рот икбал пенсов

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  3. suddenly 22.12.2023 21:07 # suddenly
    Это не тот, которого болельщик пакистанцем обозвал несколько лет назад?

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