Зафар Икбал возглавит медицинскую службу "Арсенала"

Новым руководителем медицинской службы "Арсенала" станет Зафар Икбал из "Кристал Пэлас".

"Арсенал" находился в поисках нового главного доктора с момента ухода Гари О'Дрисколла, который после 14 лет в Северном Лондоне отправился реформировать медицинскую службу "Манчестер Юнайтед".



Пока велись поиски подходящего специалиста, медицинской службой "Арсенала" временно заведовал доктор Флоренс Ньютон.



Но сейчас поиски завершены, и "Арсенал" готовится подтвердить назначение Икбала, который уже более восьми лет трудится в "Пэлас", а до этого поработал в "Лейтон Ориент", "Тоттенхэме" и "Ливерпуле".



Контракт Икбала не позволяет ему сразу оставить его нынешню работу, поэтому The Athletic ожидает, что Зафар приступит к исполнению своих обязанностей в "Арсенале" после окончания этого сезона.