Тен Хаг не надеется на приобретения в январе

Эрик Тен Хаг Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг дал понять, что не надеется на приобретения в январе.

"Юнайтед" довольно разочаровывающим образом провел первую половину сезона, вылетев из Кубка Лиги и Лиги Чемпионов.

Однако в январе "Юнайтед" будет сосредоточен на избавлении от балласта вроде Джейдона Санчо и Донни Ван де Бека.

Усиление же Тен Хаг рассчитывает получить из лазарета, где в данный момент находятся Лисандро Маринес, Харри Магуайр, Виктор Линделеф, Тирелл Маласиа, Каземиро и Мейсон Маунт.

"Я доволен своим составом. Когда наши игроки вернутся в строй, у нас будет хороший состав".

"Причина, почему мы так провели первую половину сезона, заключается в том, что многие игроки не были доступны".

"Уверен, когда все игроки вернутся в строй, это будет выглядеть по-другому. С Каземиро, Мартинесом, Маунтом мы будем гораздо сильнее после этого трансферного окна", — цитирует Тен Хага Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2023 20:00

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  1. empry 22.12.2023 20:13 # empry
    Насчет Маунта он прикалывается что ли? Пока что это худший трансфер этого лета.

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