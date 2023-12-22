Тен Хаг не надеется на приобретения в январе

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг дал понять, что не надеется на приобретения в январе.

"Юнайтед" довольно разочаровывающим образом провел первую половину сезона, вылетев из Кубка Лиги и Лиги Чемпионов.



Однако в январе "Юнайтед" будет сосредоточен на избавлении от балласта вроде Джейдона Санчо и Донни Ван де Бека.



Усиление же Тен Хаг рассчитывает получить из лазарета, где в данный момент находятся Лисандро Маринес, Харри Магуайр, Виктор Линделеф, Тирелл Маласиа, Каземиро и Мейсон Маунт.



"Я доволен своим составом. Когда наши игроки вернутся в строй, у нас будет хороший состав".



"Причина, почему мы так провели первую половину сезона, заключается в том, что многие игроки не были доступны".



"Уверен, когда все игроки вернутся в строй, это будет выглядеть по-другому. С Каземиро, Мартинесом, Маунтом мы будем гораздо сильнее после этого трансферного окна", — цитирует Тен Хага Daily Mail.