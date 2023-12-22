Тен Хаг не надеется на приобретения в январе
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг дал понять, что не надеется на приобретения в январе.
"Юнайтед" довольно разочаровывающим образом провел первую половину сезона, вылетев из Кубка Лиги и Лиги Чемпионов.
Однако в январе "Юнайтед" будет сосредоточен на избавлении от балласта вроде Джейдона Санчо и Донни Ван де Бека.
Усиление же Тен Хаг рассчитывает получить из лазарета, где в данный момент находятся Лисандро Маринес, Харри Магуайр, Виктор Линделеф, Тирелл Маласиа, Каземиро и Мейсон Маунт.
"Я доволен своим составом. Когда наши игроки вернутся в строй, у нас будет хороший состав".
"Причина, почему мы так провели первую половину сезона, заключается в том, что многие игроки не были доступны".
"Уверен, когда все игроки вернутся в строй, это будет выглядеть по-другому. С Каземиро, Мартинесом, Маунтом мы будем гораздо сильнее после этого трансферного окна", — цитирует Тен Хага Daily Mail.
22.12.2023 20:00
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Насчет Маунта он прикалывается что ли? Пока что это худший трансфер этого лета.
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