Клопп объяснил свою критику атмосферы на "Энфилде"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил свое критическое высказывание насчет атмосферы на "Энфилде".

Напомним, Клопп подверг критике атмосферу на "Энфилде" после победы 5:1 над "Вест Хэмом" в 1/4 финала Кубка Лиги посреди недели.

Юрген даже предложил фанатам, которые не готовы поддерживать команду изо всех сил, передать свои билеты кому-нибудь еще.

Однако в преддверии субботнего матча Премьер-Лиги против "Арсенала" Клопп объяснил, что выражался образно и вовсе не критиковал фанатов "Ливерпуля".

"Я могу сказать нашим людям, что я не заказываю атмосферу. Мы провели два домашних матча подряд, нанеся 62 удара. Это нечто весьма особенное".

"Представьте, если бы мы забили больше. Я лишь выразил свои чувства сразу после матча. Я обернулся после упущенного момента, и люди не были эмоциональны".

"Это не критика. Я насладился 99.7% каждой секунды на этом стадионе — я безумно его люблю".

"Я сказал передать свой билет кому-нибудь еще, но люди говорят, что это не так просто! Я не имел ввиду это буквально. Я не могу это изменить. Я сказал, что мы нуждаемся в "Энфилде", и это на 100 процентов правда. Я не могу дождаться стартового свистка", — цитирует Клоппа talkSPORT.


Метки Клопп, Ливерпуль, стадионы, Энфилд

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2023 19:00

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  1. gameboy 22.12.2023 19:36 # gameboy
    Без этих обрыганов на трибунах клуб хоть за АПЛ сражается, вся эта массовка пидорасов конечно лишняя.

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