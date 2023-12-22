Клопп объяснил свою критику атмосферы на "Энфилде"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил свое критическое высказывание насчет атмосферы на "Энфилде".

Напомним, Клопп подверг критике атмосферу на "Энфилде" после победы 5:1 над "Вест Хэмом" в 1/4 финала Кубка Лиги посреди недели.



Юрген даже предложил фанатам, которые не готовы поддерживать команду изо всех сил, передать свои билеты кому-нибудь еще.



Однако в преддверии субботнего матча Премьер-Лиги против "Арсенала" Клопп объяснил, что выражался образно и вовсе не критиковал фанатов "Ливерпуля".



"Я могу сказать нашим людям, что я не заказываю атмосферу. Мы провели два домашних матча подряд, нанеся 62 удара. Это нечто весьма особенное".



"Представьте, если бы мы забили больше. Я лишь выразил свои чувства сразу после матча. Я обернулся после упущенного момента, и люди не были эмоциональны".



"Это не критика. Я насладился 99.7% каждой секунды на этом стадионе — я безумно его люблю".



"Я сказал передать свой билет кому-нибудь еще, но люди говорят, что это не так просто! Я не имел ввиду это буквально. Я не могу это изменить. Я сказал, что мы нуждаемся в "Энфилде", и это на 100 процентов правда. Я не могу дождаться стартового свистка", — цитирует Клоппа talkSPORT.