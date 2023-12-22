"Ливерпуль" последним из английских грандов отверг Суперлигу

"Ливерпуль" последним из клубов "большой шестерки" Премьер-Лиги отстранился от проекта Европейской Суперлиги.

Накануне проект Суперлиги получил второе дыхание благодаря решению Европейского суда о том, что УЕФА и ФИФА незаконно блокировали создание этого соревнования в 2021 году.



Многие европейские клубы сразу же отвергли идею своего участия в Суперлиге. В их числе оказались "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Тоттенхэм" и сегодня — "Арсенал".



И вот сейчас, наконец, свое молчание прервал и "Ливерпуль", последовав тренду.



"Вчерашнее решение Европейского суда не изменило ранее занятую "Ливерпулем" позицию насчет предполагаемой Европейской Суперлиги. Наше участие в ней было прекращено".



"Мы продолжим работать с другими клубами через Ассоциацию европейских клубов и участвовать в соревнованиях УЕФА", — говорится в заявлении "Ливерпуля".



Во время своей пресс-конференции в пятницу главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп также коснулся этой темы.



"Я на 100 процентов согласен с нашим заявлением — но вердикт суда мне в любом случае нравится. Мне нравится, что нам дали слегка понять одну вещь: люди в УЕФА и национальных федерациях футбола не могут просто творить, что пожелают, создавая дополнительные соревнования и увеличивая количество матчей. Я рад, что их слегка одернули. Но насчет Суперлиги у меня то же мнение, что и прежде", — цитирует Клоппа The Independent.