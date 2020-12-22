Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф пропустит пару недель после небольшой хирургической процедуры.

Линделеф был вынужденно заменен в перерыве победного для "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Челси" 6 декабря (2:1).



Характер проблем Виктора до сих пор не ясен, однако эти проблемы потребовали хирургического вмешательства, о чем главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг сообщил перед субботним выездом к "Вест Хэму".



"Виктор Линделеф недоступен. Он перенес операцию, поэтому он пропустит пару недель. Что случилось? У него возникла проблема, и ему пришлось сделать операцию", — цитирует Тен Хага официальный веб-сайт "Юнайтед".



Добавим, в лазарете "Юнайтед" также остаются Лисандро Мартинес и Харри Магуайр, а значит из числа центральных защитников у Тен Хага остались только Рафаэль Варан и Джонни Эванс.