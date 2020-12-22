Линделеф пропустит пару недель

Виктор Линделеф Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф пропустит пару недель после небольшой хирургической процедуры.

Линделеф был вынужденно заменен в перерыве победного для "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Челси" 6 декабря (2:1).

Характер проблем Виктора до сих пор не ясен, однако эти проблемы потребовали хирургического вмешательства, о чем главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг сообщил перед субботним выездом к "Вест Хэму".

"Виктор Линделеф недоступен. Он перенес операцию, поэтому он пропустит пару недель. Что случилось? У него возникла проблема, и ему пришлось сделать операцию", — цитирует Тен Хага официальный веб-сайт "Юнайтед".

Добавим, в лазарете "Юнайтед" также остаются Лисандро Мартинес и Харри Магуайр, а значит из числа центральных защитников у Тен Хага остались только Рафаэль Варан и Джонни Эванс.


Метки Линделеф, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2023 17:00

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