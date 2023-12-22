Каррагер не уверен, что "Ливерпуль" — серьезный претендент на титул

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер не уверен, что команда Юргена Клоппа является серьезным претендентом на победу в Премьер-Лиге в этом сезоне.

Прямо сейчас "Ливерпуль" находится в одном очке от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала", с которым играет в ближайшую субботу.



Каррагер чувствует, что многие болельщики "Ливерпуля" не ожидали от своей команды столь бодрого выступления в этом сезоне. Джейми кажется, что результаты "красных" не вполне соответствуют их игре.



"Если смотреть на течение сезона и количество очков, набранных "Ливерпулем", то они являются одной из лучших команд в стране. Но когда смотришь непосредственно на их игру, то я не так уверен".



"Мне, наверное, нужно чуть больше подтверждений, и нет способа сделать это лучше, чем добыть на выходных отличный результат против "Арсенала", который находится на вершине лиги".



"Я просто думаю, что "Ливерпулю" слегка не хватает сил для завоевания титула. Надеюсь, я неправ, и вдобавок этот сезон может получиться другим, нежели предыдущие, когда "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" устанавливали столь высокие стандарты".



"Думаю, если "Ливерпулю" суждено выиграть лигу в этом сезоне, то для этого хватит только 80 с чем-то очков, нежели 90 с чем-то".



"В глазах большинства болельщиков "Ливерпуля" они опережают график в плане своей близости к вершине таблицы на данном этапе. Думаю, люди чувствуют, что с новой полузащитой и перезагрузкой этой команды "Ливерпуля" при Клоппе они будут реально претендовать на титул, скорее, в следующем сезоне — возможно, с парой приобретений, опорным полузащитником, еще одним центральным защитником".



"Поэтому "Ливерпуль" превосходит ожидания в плане результатов. Их количество очков, наверное, является большим сюрпризом для болельщиков, которые были нацелены на трофей и попадание в топ-4".



"Поэтому "Ливерпуль" идет с опережением графика, и вопрос лишь в том, смогут ли они остаться в этом положении. Думаю, большинство людей не вполне уверены", — сообщил Каррагер Sky Sports.