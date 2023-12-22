Рэтклифф не будет мешать "Тоттенхэму" купить Тодибо

Жан-Клер Тодибо Владелец "Ниццы" сэр Джим Рэтклифф не будет блокировать трансфер защитника Жан-Клера Тодибо в "Тоттенхэм".

В данный момент Рэтклифф находится на пороге приобретения 25% акций "Юнайтед", а также должен получить контроль над футбольными операциями клуба с "Олд Траффорд".

Тодибо считается целью номер один "Тоттенхэма" на зимнее трансферное окно, но также известно, что давний интерес к 23-летнему французу имеет "Юнайтед".

Тем не менее, Evening Standard не ожидает, что связь Рэтклиффа и "Юнайтед" создаст какие-либо сложности для "Тоттенхэма", если "шпоры" согласятся заплатить установленную "Ниццей" цену в 35 миллионов фунтов за Тодибо.

Сообщается, что "Тоттенхэм" уже ведет переговоры с "Ниццей" и в данный момент опережает "Юнайтед" в борьбе за Тодибо.

"Шпоры" также установили контакт с представителями Тодибо, заверив Жан-Клера, что тот сможет регулярно играть за команду Анге Постекоглу, несмотря на конкуренцию со стороны Микки Ван де Вена и Кристиана Ромеро.

Помимо "Тоттенхэма" и "Юнайтед", интерес к Тодибо также сохраняют некоторые другие гранды Европы вроде "Ливерпуля", "Баварии" и "Милана".


Метки Манчестер Юнайтед, Ницца, Тодибо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2023 15:00

Количество просмотров Просмотров: 308

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. leysan 22.12.2023 15:56 # leysan
    "Шпоры" также установили контакт с представителями Тодибо, заверив Жан-Клера, что тот сможет регулярно играть за команду Анге Постекоглу, несмотря на конкуренцию со стороны Микки Ван де Вена и Кристиана Ромеро.

    Ждём через год новость "Тодибо/Ван де Вен недоволен количеством игрового времени"

    (ответить)

  2. closer 22.12.2023 15:38 # closer
    Джимми виднее

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: