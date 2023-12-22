Рэтклифф не будет мешать "Тоттенхэму" купить Тодибо

Владелец "Ниццы" сэр Джим Рэтклифф не будет блокировать трансфер защитника Жан-Клера Тодибо в "Тоттенхэм".

В данный момент Рэтклифф находится на пороге приобретения 25% акций "Юнайтед", а также должен получить контроль над футбольными операциями клуба с "Олд Траффорд".



Тодибо считается целью номер один "Тоттенхэма" на зимнее трансферное окно, но также известно, что давний интерес к 23-летнему французу имеет "Юнайтед".



Тем не менее, Evening Standard не ожидает, что связь Рэтклиффа и "Юнайтед" создаст какие-либо сложности для "Тоттенхэма", если "шпоры" согласятся заплатить установленную "Ниццей" цену в 35 миллионов фунтов за Тодибо.



Сообщается, что "Тоттенхэм" уже ведет переговоры с "Ниццей" и в данный момент опережает "Юнайтед" в борьбе за Тодибо.



"Шпоры" также установили контакт с представителями Тодибо, заверив Жан-Клера, что тот сможет регулярно играть за команду Анге Постекоглу, несмотря на конкуренцию со стороны Микки Ван де Вена и Кристиана Ромеро.



Помимо "Тоттенхэма" и "Юнайтед", интерес к Тодибо также сохраняют некоторые другие гранды Европы вроде "Ливерпуля", "Баварии" и "Милана".