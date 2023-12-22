Почеттино признал, что у "Челси" возникла задержка в развитии

Маурисио Почеттино Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино признал, что развитие его команды идет с опозданием.

Почеттино тренирует "Челси уже полгода, но "синим" по-прежнему отчаянно не хватает своего игрового почерка и стабильности.

В данный момент "Челси" занимает только 10-е место в Премьер-Лиге, и Почеттино это совершенно не устраивает. В качестве своего оправдания Маурисио использует травмы.

"Конечно, мы бы хотели занимать другую позицию в таблице сегодня, я не могу лгать насчет этого".

"Я должен честно признать, что я расстроен — но не разочарован, потому что мы изначально знали, что это будет тяжело и что обстоятельства не являются благоприятными".

"Травмы слегка задержали наш прогресс относительно того, чего мы хотели, поэтому мы идем по своему пути с опозданием. Мы движемся с опозданием, но мы будем играть, побеждать в матчах и занимать позицию, как того заслуживаем".

"Я хочу побеждать. Нам нужно продолжать побеждать и набирать очки. Конечно, мы хотим быть выше в таблице, но мы не сможем этого достичь, если не заслужим это. Нам нужно это заслужить".

"Нам нужно больше сражаться — мы проявили замечательный бойцовский дух против "Шеффилд Юнайтед", и теперь нам нужно продолжать двигаться в том же направлении", — сообщил Почеттино Sky Sports.


Метки Почеттино, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2023 14:00

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Последние комментарии:




  1. turist 22.12.2023 15:36 # turist
    У их фанатов тоже, ахаха)

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  2. kojan 22.12.2023 15:10 # kojan
    у Поттера после 17-го тура было 25 очей, у Почеттино 22 и спрашивается зачем уволили Грэма не дали доиграть хотя бы сезон...

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  3. hammersmith 22.12.2023 14:39 # hammersmith
    Известный факт. Пенсы - самые тупые существа эвер, что изо дня в день подтверждается на фапле.

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  4. chelsiukpro 22.12.2023 14:18 # chelsiukpro
    Верим Поч! Характер команды уже проявляется и конечно Челси не должен болтатся на 10 месте... С итим составом должны быть не хуже колбасы! Нет стабильности и много ошибок индивидуальных у своих ворот оставили нас на 10 месте. Но это понятно молодой и до конца не сыграный состав, травмы и адаптация помешала.

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  5. van-dijk 22.12.2023 14:14 # van-dijk
    Имбецилси.

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  6. sellman 22.12.2023 14:09 # sellman
    Сука, как же я ору.
    Уже второе итервью, когда арргентинским чмошник гордиться победой над ШЮ.

    Последняя команда АПЛ
    2 победы за 17 туров
    43 пропущенных мяча

    Победа года по версии бестрофейника голимого

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