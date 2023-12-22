Почеттино признал, что у "Челси" возникла задержка в развитии
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино признал, что развитие его команды идет с опозданием.
Почеттино тренирует "Челси уже полгода, но "синим" по-прежнему отчаянно не хватает своего игрового почерка и стабильности.
В данный момент "Челси" занимает только 10-е место в Премьер-Лиге, и Почеттино это совершенно не устраивает. В качестве своего оправдания Маурисио использует травмы.
"Конечно, мы бы хотели занимать другую позицию в таблице сегодня, я не могу лгать насчет этого".
"Я должен честно признать, что я расстроен — но не разочарован, потому что мы изначально знали, что это будет тяжело и что обстоятельства не являются благоприятными".
"Травмы слегка задержали наш прогресс относительно того, чего мы хотели, поэтому мы идем по своему пути с опозданием. Мы движемся с опозданием, но мы будем играть, побеждать в матчах и занимать позицию, как того заслуживаем".
"Я хочу побеждать. Нам нужно продолжать побеждать и набирать очки. Конечно, мы хотим быть выше в таблице, но мы не сможем этого достичь, если не заслужим это. Нам нужно это заслужить".
"Нам нужно больше сражаться — мы проявили замечательный бойцовский дух против "Шеффилд Юнайтед", и теперь нам нужно продолжать двигаться в том же направлении", — сообщил Почеттино Sky Sports.
22.12.2023 14:00
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Последние комментарии:
У их фанатов тоже, ахаха)
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у Поттера после 17-го тура было 25 очей, у Почеттино 22 и спрашивается зачем уволили Грэма не дали доиграть хотя бы сезон...
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Известный факт. Пенсы - самые тупые существа эвер, что изо дня в день подтверждается на фапле.
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Верим Поч! Характер команды уже проявляется и конечно Челси не должен болтатся на 10 месте... С итим составом должны быть не хуже колбасы! Нет стабильности и много ошибок индивидуальных у своих ворот оставили нас на 10 месте. Но это понятно молодой и до конца не сыграный состав, травмы и адаптация помешала.
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Имбецилси.
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Сука, как же я ору.
Уже второе итервью, когда арргентинским чмошник гордиться победой над ШЮ.
Последняя команда АПЛ
2 победы за 17 туров
43 пропущенных мяча
Победа года по версии бестрофейника голимого
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