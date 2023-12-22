Почеттино признал, что у "Челси" возникла задержка в развитии

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино признал, что развитие его команды идет с опозданием.

Почеттино тренирует "Челси уже полгода, но "синим" по-прежнему отчаянно не хватает своего игрового почерка и стабильности.



В данный момент "Челси" занимает только 10-е место в Премьер-Лиге, и Почеттино это совершенно не устраивает. В качестве своего оправдания Маурисио использует травмы.



"Конечно, мы бы хотели занимать другую позицию в таблице сегодня, я не могу лгать насчет этого".



"Я должен честно признать, что я расстроен — но не разочарован, потому что мы изначально знали, что это будет тяжело и что обстоятельства не являются благоприятными".



"Травмы слегка задержали наш прогресс относительно того, чего мы хотели, поэтому мы идем по своему пути с опозданием. Мы движемся с опозданием, но мы будем играть, побеждать в матчах и занимать позицию, как того заслуживаем".



"Я хочу побеждать. Нам нужно продолжать побеждать и набирать очки. Конечно, мы хотим быть выше в таблице, но мы не сможем этого достичь, если не заслужим это. Нам нужно это заслужить".



"Нам нужно больше сражаться — мы проявили замечательный бойцовский дух против "Шеффилд Юнайтед", и теперь нам нужно продолжать двигаться в том же направлении", — сообщил Почеттино Sky Sports.