"Юнайтед" не планирует возвращать Гринвуда

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему не планирует возвращать нападающего Мейсона Гринвуда.

На этот сезон Гринвуд был отправлен в аренду в "Хетафе", где чувствует себя прекрасно, забив пять голов в 15 матчах.



К Гринвуду возник огромный интерес других клубов Ла Лиги. Среди претендентов на 22-летнего англичанина называются даже "Реал" и "Барселона".



Также в прессе появились слухи, что Гринвуд может получить второй шанс в "Манчестер Юнайтед" после того, как сэр Джим Рэтклифф купит 25% акций клуба с "Олд Траффорд".



Однако talkSPORT утверждает, что в "Юнайтед" исключают сценарий, при котором Гринвуд вернется к выступлениям за "красных дьяволов".



В данный момент наиболее вероятно, что после окончания аренды в "Хетафе" Гринвуд будет продан в более серьезный клуб следующим летом.