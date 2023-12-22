"Юнайтед" не планирует возвращать Гринвуда
"Манчестер Юнайтед" по-прежнему не планирует возвращать нападающего Мейсона Гринвуда.
На этот сезон Гринвуд был отправлен в аренду в "Хетафе", где чувствует себя прекрасно, забив пять голов в 15 матчах.
К Гринвуду возник огромный интерес других клубов Ла Лиги. Среди претендентов на 22-летнего англичанина называются даже "Реал" и "Барселона".
Также в прессе появились слухи, что Гринвуд может получить второй шанс в "Манчестер Юнайтед" после того, как сэр Джим Рэтклифф купит 25% акций клуба с "Олд Траффорд".
Однако talkSPORT утверждает, что в "Юнайтед" исключают сценарий, при котором Гринвуд вернется к выступлениям за "красных дьяволов".
В данный момент наиболее вероятно, что после окончания аренды в "Хетафе" Гринвуд будет продан в более серьезный клуб следующим летом.
22.12.2023 13:00
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