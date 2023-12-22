Давид Луис был шокирован недостатком амбиций у "Арсенала"

Бывший защитник "Арсенала" Давид Луис признался, что был шокирован недостатком амбиций у "канониров" после своего перехода в клуб.

В заключительный день летнего трансферного окна 2019 года "Арсенал" приобрел Луиса у своих соседей из "Челси" за 8 миллионов фунтов.



А уже в ноябре "Арсенал" попрощался со своим главным тренером Унаи Эмери, вскоре назначив на его место Микеля Артету.



Поэтому Луис на себе почувствовал, как начал меняться "Арсенал", сейчас превратившись в лидера Премьер-Лиги.



"Что для меня значит "Арсенал"? Многое, потому что я перешел туда, и это было мое решение".



"Это был клуб, который обладал большим потенциалом, но которому очень не хватало жажды завоевания трофеев".



"Помню, во время моей первой встречи с игроками и каждым там мы разговаривали о наших целях на сезон — никто не говорил о победе в Премьер-Лиге".



"Я сказал: "Стоп! Мы только в начале сезона, и прежде всего вы должны обладать амбициями, вы должны говорить о титуле!"



"Уже после этого можно говорить о топ-4. Но спустя год я начал понимать, что клуб долгое время ничего не выигрывал и привык к этому. Они перестали верить".



"А затем пришел Артета, и Артета изменил много вещей в клубе. Благодаря ему каждый начал верить в процесс".



"Клуб снова обрел правильный настрой, который был у них при Арсене Венгере, и обрел его хорошим способом".



"Я рад за них сейчас, потому что я вижу много молодых игроков, которым я пытался помочь в начале их пути. Я пытался помочь им поверить в то, что ты должен выигрывать большие награды".



"Я рад за них, потому что теперь у них есть это мышление. В конце концов это был замечательный этап в моей карьере", — сообщил Луис talkSPORT.