"Арсенал" отверг Европейскую Суперлигу
"Арсенал" последовал примеру других больших клубов Премьер-Лиги, отстранившись от возрожденного проекта Европейской Суперлиги.
Напомним, Европейская Суперлига получила второе дыхание после вынесенного накануне вердикта Европейского суда о том, что УЕФА и ФИФА незаконно блокировали создание этого соревнования в 2021 году.
"Манчестер Юнайтед" стал первым клубом "большой шестерки", присягнувшим на верность УЕФА и Премьер-Лиги, а позже днем за "красными дьяволами" последовали "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм".
В пятницу утром к ним присоединился "Арсенал", оставив "Ливерпуль" в одиночестве.
"Футбольный клуб "Арсенал" осводомлен о решении Европейского суда в четверг, 21 декабря 2023, и наша позиция насчет Европейской Суперлиги не изменилась".
"Мы продолжим выступать в соревнованиях УЕФА и продолжим сотрудничать с другими европейскими клубами и Ассоциацией европейских клубов (ECA)", — гласит заявление "канониров".
22.12.2023 12:00
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Только теперь УЕФА придется раскошелится, что бы суперлига не перетянула к себе гигантов.
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