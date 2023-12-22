"Арсенал" отверг Европейскую Суперлигу

"Арсенал" последовал примеру других больших клубов Премьер-Лиги, отстранившись от возрожденного проекта Европейской Суперлиги.

Напомним, Европейская Суперлига получила второе дыхание после вынесенного накануне вердикта Европейского суда о том, что УЕФА и ФИФА незаконно блокировали создание этого соревнования в 2021 году.



"Манчестер Юнайтед" стал первым клубом "большой шестерки", присягнувшим на верность УЕФА и Премьер-Лиги, а позже днем за "красными дьяволами" последовали "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм".



В пятницу утром к ним присоединился "Арсенал", оставив "Ливерпуль" в одиночестве.



"Футбольный клуб "Арсенал" осводомлен о решении Европейского суда в четверг, 21 декабря 2023, и наша позиция насчет Европейской Суперлиги не изменилась".



"Мы продолжим выступать в соревнованиях УЕФА и продолжим сотрудничать с другими европейскими клубами и Ассоциацией европейских клубов (ECA)", — гласит заявление "канониров".