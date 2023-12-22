"Ливерпуль" не собирается покупать Палинью

Жоау Палинья "Ливерпуль" не собирается покупать полузащитника "Фулхэма" Жоау Палинью в январе.

Минувшим летом перед "Ливерпулем" остро встал вопрос перестройки полузащиты из-за отъезда в Саудовскую Аравию Джордана Хендерсона и Фабиньо.

Это обернулось приобретением Доминика Собослаи, Алексиса Макаллистера, Райана Гравенберха и Ватару Эндро.

Многие отмечают, что "Ливерпулю" по-прежнему не хватает опорника топ-уровня, и Палинья назывался возможной целью мерсисайдского клуба на зимнее трансферное окно.

Однако The Athletic утверждает, что "Ливерпуль" не собирается покупать Палинью. Оцениваемый в 50 миллионов фунтов 28-летний португалец не соответствует тому профилю игроков, на которых ориентируются "красные" в своей стратегии.

Что касается опорника "Флуминесе" Андре, то "Ливерпуль" действительно интересовался им минувшим летом. Но тогда бразилец не был доступен для трансфера, и "красные" решили укрепить свою полузащиту другим способом. Возвращаться к этому варианту клуб с "Энфилда" не будет.


Метки Ливерпуль, Палинья, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2023 11:00

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  1. apl-nash 22.12.2023 11:50 # apl-nash
    С регулярностью 3-4 дня на фапле появляется новость о том, что Ливерпуль не собирается покупать этого сабжа, а теперь даже целая статья вышла ни о чем. По Андре та же фигня.

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  2. szobo88 22.12.2023 11:18 # szobo88
    Ну да, нам же не нужен нормальный опорник... Лучше играть с Эндо и Макаллистером, который не может играть на этой позиции.

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  3. meshuggah 22.12.2023 11:10 # meshuggah
    Пхахахах подзалюпники опять обосааны

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