"Ливерпуль" не собирается покупать полузащитника "Фулхэма" Жоау Палинью в январе.

Минувшим летом перед "Ливерпулем" остро встал вопрос перестройки полузащиты из-за отъезда в Саудовскую Аравию Джордана Хендерсона и Фабиньо.



Это обернулось приобретением Доминика Собослаи, Алексиса Макаллистера, Райана Гравенберха и Ватару Эндро.



Многие отмечают, что "Ливерпулю" по-прежнему не хватает опорника топ-уровня, и Палинья назывался возможной целью мерсисайдского клуба на зимнее трансферное окно.



Однако The Athletic утверждает, что "Ливерпуль" не собирается покупать Палинью. Оцениваемый в 50 миллионов фунтов 28-летний португалец не соответствует тому профилю игроков, на которых ориентируются "красные" в своей стратегии.



Что касается опорника "Флуминесе" Андре, то "Ливерпуль" действительно интересовался им минувшим летом. Но тогда бразилец не был доступен для трансфера, и "красные" решили укрепить свою полузащиту другим способом. Возвращаться к этому варианту клуб с "Энфилда" не будет.