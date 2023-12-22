"Тоттенхэм" сохраняет интерес к Галлахеру

"Тоттенхэм" сохраняет интерес к полузащитнику "Челси" Конору Галлахеру, который будет доступен для трансфера в январе.

В этом сезоне Галлахер является ключевым игроком "Челси", выходя в стартовом составе "синих" на все матчи в Премьер-Лиге, за исключением одного.



Конор даже несколько раз надевал капитанскую повязку, включая четвертьфинал Кубка Лиги против "Ньюкасла" посреди недели, когда "Челси" вырвал победу в серии послематчевых пенальти.



Тем не менее, "Челси" находится в непростой ситуации в плане соблюдения правил финансового фейр-плей и нуждается в деньгах для покупки нападающего топ-уровня, а от действующего контракта Галлахера остается только 18 месяцев.



По информации Sky Sports, "Челси" будет открыт к предложениям насчет Галлахера в январе, и "Тоттенхэм" внимательно следит за ситуацией вокруг 23-летнего игрока сборной Англии.



Утверждается, что "Тоттенхэм" пытался купить Галлахера еще минувшим летом, согласовав основные принципы сделки. Однако в последний момент "Челси" предпочел не продавать Конора, который провел несколько ярких матчей на исходе трансферного окна, вдобавок у "синих" тогда не было адекватной замены.