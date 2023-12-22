Педру Нету может сыграть против "Челси"

Лучший ассистент этого сезона Премьер-Лиги в лице вингера "Вулверхэмптона" Педру Нету возобновил тренировки и может сыграть против "Челси".

Нету впечатляющим образом начал сезон 2023/24, отдав семь результативных передач всего в 10 матчах Премьер-Лиги.



И хотя в октябре Нету получил травму задней поверхности бедра и с тех пор не играет, за время отсутствия Педру никто не смог обойти его в споре ассистентов Премьер-Лиги.



В пятницу "Вулверхэмптон" официально подтвердил, что 23-летний португалец уже тренируется с полной нагрузкой и может принять участие в воскресном матче на "Молинью".



"Мы действительно надеемся, что он будет в заявке на матч против "Челси", если все будет хорошо. Если его не окажется в заявке на матч против "Челси", это не будет означать, что у него случился рецидив. Это лишь будет означать, что он пока не соответствует всем условиям", — сообщил главный тренер "волков" Гари О'Нил.



Добавим, возвращение Нету в строй может подстегнуть спекуляции насчет его возможного трансфера в январе. Ранее Педру назывался целью для "Арсенала".