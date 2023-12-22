Рэтклифф надеется согласовать сделку с МЮ до Рождества

Сага с приобретением сэром Джимом Рэтклиффом 25% акций "Манчестер Юнайтед" может быть завершена до Рождества.

По информации BBC, Рэтклифф и его соратники прикладывают все усилия, чтобы заключить сделку стоимостью 1.25 млрд. фунтов до 25 декабря.



На текущей неделе переговоры получили новый импульс и вышли на финишную прямую. Сегодня, в пятницу, стороны планируют общаться допоздна, а если потребуется — и на выходных.



После того, как сделка между Рэтклиффом и "Юнайтед" будет согласована, от шести до восьми недель потребуется на одобрение со стороны Премьер-Лиги.



Таким образом, 71-летний Рэтклифф с высокой вероятностью будет подтвержден миноритарным акционером "Юнайтед" уже после закрытия зимнего трансферного окна.