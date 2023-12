Светская хроника за пятницу

Мейсон Гринвуд может перейти в "Барселону" или "Реал". "Арсенал" хочет купить Гонсалу Инасиу. "Челси" не продаст Конора Галлахера в "Тоттенхэм". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Барселона" и "Реал" заинтересованы в нападающем "Хетафе" Мейсоне Гринвуде, который принадлежит "Манчестер Юнайтед". (talkSPORT)



Выступающий за "Юнайтед" на правах аренды из "Фиорентины" полузащитник Софьян Амрабат стал целью для "Ювентуса". (TV Play)



Вингер Джейдон Санчо открыт к расторжению своего контракта с "Юнайтед", если клуб выплатит ему компенсацию в размере 50 миллионов фунтов, что соответствует остаточной стоимости его контракта. (TEAMTalk)



"Арсенал" обдумывает покупку защитника "Спортинга" Гонсалу Инасиу за 52 млн. фунтов в январе. (The Sun)



"Борнмут" исключает продажу в январе нападающего Доминика Соланке, которого сватали в "Арсенал". (TEAMtalk)



"Челси" заблокирует интерес "Тоттенхэма" к полузащитнику Конору Галлахеру. (Football Insider)



Защитник Тосин Адарабиойо сообщил "Фулхэму" о своем желании уйти из клуба следующим летом свободным агентом. Ранее игроком интересовались "Тоттенхэм" и "Монако". (The Sun)



"Тоттенхэм" переключится на других защитников, если в ближайшие недели не продвинется в переговорах с "Ниццей" насчет Жан-Клера Тодибо. (TEAMtalk)



Вингер "Ювентуса" и молодежной сборной Англии Самуэль Айлинг-Джуниор вызывает интерес у "Тоттенхэма", "Астон Виллы" и "Брайтона". (Fichajes)



"Ювентус" начал переговоры с "Манчестер Сити" насчет арены полузащитника Калвина Филлипса. (The Guardian)



"Ньюкасл" значительно продвинулся в переговорах по Филлипсу. (TEAMtalk)



"Вест Хэм" и "Фулхэм" хотят нападающего "Монпелье" Акора Адамса, оцениваемого в 15-20 млн. фунтов. (Football Insider)



Нападающий "Хетафе" Борха Майораль заинтересовал "Брентфорд", "Кристал Пэлас" и "Фулхэм". (Fichajes)



Другое



Правительство Британии заблокирует вступление своих клубов в Европейскую Суперлигу. (The Sun)



Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин сменил агентов перед началом переговоров со своим клубом о новом контракте. (Daily Mail)



Нападающий "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн может завершить 2023 год лучшим бомбардиром в мире. Сейчас в его активе 52 гола. (The Sun)



Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд был назван лучшим игроком в 2023 году. ( FourFourTwo)