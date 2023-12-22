Светская хроника за пятницу
Мейсон Гринвуд может перейти в "Барселону" или "Реал". "Арсенал" хочет купить Гонсалу Инасиу. "Челси" не продаст Конора Галлахера в "Тоттенхэм". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.
"Барселона" и "Реал" заинтересованы в нападающем "Хетафе" Мейсоне Гринвуде, который принадлежит "Манчестер Юнайтед". (talkSPORT)
Выступающий за "Юнайтед" на правах аренды из "Фиорентины" полузащитник Софьян Амрабат стал целью для "Ювентуса". (TV Play)
Вингер Джейдон Санчо открыт к расторжению своего контракта с "Юнайтед", если клуб выплатит ему компенсацию в размере 50 миллионов фунтов, что соответствует остаточной стоимости его контракта. (TEAMTalk)
"Арсенал" обдумывает покупку защитника "Спортинга" Гонсалу Инасиу за 52 млн. фунтов в январе. (The Sun)
"Борнмут" исключает продажу в январе нападающего Доминика Соланке, которого сватали в "Арсенал". (TEAMtalk)
"Челси" заблокирует интерес "Тоттенхэма" к полузащитнику Конору Галлахеру. (Football Insider)
Защитник Тосин Адарабиойо сообщил "Фулхэму" о своем желании уйти из клуба следующим летом свободным агентом. Ранее игроком интересовались "Тоттенхэм" и "Монако". (The Sun)
"Тоттенхэм" переключится на других защитников, если в ближайшие недели не продвинется в переговорах с "Ниццей" насчет Жан-Клера Тодибо. (TEAMtalk)
Вингер "Ювентуса" и молодежной сборной Англии Самуэль Айлинг-Джуниор вызывает интерес у "Тоттенхэма", "Астон Виллы" и "Брайтона". (Fichajes)
"Ювентус" начал переговоры с "Манчестер Сити" насчет арены полузащитника Калвина Филлипса. (The Guardian)
"Ньюкасл" значительно продвинулся в переговорах по Филлипсу. (TEAMtalk)
"Вест Хэм" и "Фулхэм" хотят нападающего "Монпелье" Акора Адамса, оцениваемого в 15-20 млн. фунтов. (Football Insider)
Нападающий "Хетафе" Борха Майораль заинтересовал "Брентфорд", "Кристал Пэлас" и "Фулхэм". (Fichajes)
Другое
Правительство Британии заблокирует вступление своих клубов в Европейскую Суперлигу. (The Sun)
Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин сменил агентов перед началом переговоров со своим клубом о новом контракте. (Daily Mail)
Нападающий "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн может завершить 2023 год лучшим бомбардиром в мире. Сейчас в его активе 52 гола. (The Sun)
Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд был назван лучшим игроком в 2023 году. ( FourFourTwo)
22.12.2023 06:00
Просмотров: 1227
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Минус 800 украинских солдат в день: европейские эксперты признают данные МО РФ по потерям ВСУ и призывают «критически проанализировать свою стратегию»
Президент немецкого отделения аналитического агентства EuroDefence Ральф Тиле заявил, что средние потери ВСУ составляют 800 человек в день (убитыми и ранеными). Это катастрофически много, учитывая нынешние проблемы с мобилизацией на Украине. Фактически европейцы признают заявки МО объективными.
После прочтения статьи возникает один вопрос: на сколько хватит ВСУ при текущем уровне напряжения, учитывая, что ветеранов заменяют абсолютно демотивированные насильно мобилизованные украинцы, прошедшие лишь короткий курс молодого бойца?
Но самое главное, что немецкий аналитик прямым текстом проговорил то, что многие ещё стесняются сказать: «Западу было бы полезно критически проанализировать свою собственную стратегию — усиление Украины и ослабление России — с точки зрения её эффективности».
(ответить)
С отказом от Амрабата политика Дыр Хага становится абсолютно понятна.
РОНАЛДА ДОЛЖЕН УЙТИ, Я ГЛАВНЫЙ. Роналду уходит, команда перестает забивать.
Купите Антони! Покупают, 0 импакта. Дыр Хаг: 6ля, я думал он будет рвать.
Купите Каземиро! Покупают, 0 импакта. Дыр Хаг: 6ля, я думал он будет рвать.
Купите Онана! Покупают, 0 импакта. Дыр Хаг: 6ля, я думал он будет рвать.
Купите Xyйлунда! Покупают, 0 импакта. Дыр Хаг: 6ля, я думал он будет рвать.
Купите Амрабата! Покупают, 0 импакта. Дыр Хаг: 6ля, я думал он будет рвать.
Если бы у этого голандского рвача была возможность скинуть Антони и Xуйлунда (аренда вместо покупки), он бы скинул их прямо сейчас и пошел просить купить кого-то еще. Он просто покупает всех подряд, в надежде что кто-то стрельнет и начнет тащить. Но его реальные тренерские навыки настолько днище, что игроки кроме деградации вниз не могут двигаться никуда больше.
В то же время Клопп уже даже какого-то обоссаного японца за полгода смог подтянуть до уровня скамейки. Что говорить про трансферы Собакислоеной, Макалистера и кого там еще - точечные попадания, каждый из которых становится все лучше и лучше.
Ну, кто там гнал на Роналду год назад?
(ответить)
22.12.2023 02:05 # удалить
iskander8sg
мен, где крапаль(50$) битка взять?
очень нужно.
(ответить)
22.12.2023 02:16 #
hachidlo
Чё?
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/104729/?c=1
Кароче еще один криптоброкер уровня наркота, походу.
(ответить)
С такой историей взаимоотношений, ни то что Галлахера, даже Чалобу какую нибудь петухам отдавать западло. Хуй им к клюву кароче
(ответить)
С благословенной пятницей всех мусульман
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий