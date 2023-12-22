Томиясу, Партей и Эльнени надеются сыграть против "Ливерпуля" в Кубке Англии

"Арсенал" надеется, что защитник Такехиро Томиясу и полузащитники Томас Партей с Мохамедом Эльнени вернутся к матчу Кубка Англии против "Ливерпуля".

В данный момент все трое перечисленных игроков остаются травмированными, но их восстановление идет хорошими темпами.



По информации Evening Standard, Томиясу, Партей и Эльнени надеются сыграть 7 января, когда на "Эмирейтс" в рамках 3-го раунда Кубка Англии прибудет "Ливерпуль".



Если не случится никаких неожиданностей, то затем все трое разъедутся по своим сборным. Томиясу выступит на Кубке Азии за Японию, а Партей и Эльнени будут защищать цвета Ганы и Египта, соответственно, на Кубке Африки.



Добавим, Эльнени получил травму задней поверхности бедра в матче Лиги Чемпионов против ПСВ на прошлой неделе, Партей отсутствует с октября из-за повреждения бедра, а у Томиясу возникли проблемы с икроножной мышцей в начале декабря.