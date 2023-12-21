"Вулверхэмптон" наградил Хвана новым контрактом

Нападающий "Вулверхэмптона" Хван Хи Чхан заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2028 года и предусматривающий опцию продления на 12 месяцев.

Хван выступает за "Вулверхэмптон" с 2021 года, изначально прибыв на "Молинью" на правах аренды из "РБ Лейпциг". Впоследствии "волки" выкупили нападающего у немецкого клуба.



В этом сезоне Хван утвердился в качестве лидера "Вулверхэмптона", забив восемь голов и отдав две результативные передачи в Премьер-Лиге. Только пять игроков в дивизионе отличились больше раз.



Предыдущий контракт Хвана истекал только в 2026 году, однако своей отличной игрой в последние месяцы 27-летний игрок сборной Южной Кореи заслужил новую сделку на улучшенных условиях.



"С момента своего перехода у Хи Чхана не все было гладко, но он всегда старался изо всех сил ради клуба. Сейчас фанаты по-настоящему ценят то, что он делает на поле. Он забивает голы и является важной частью команды Гари (О'Нила). Он полностью заслужил эту сделку тем, что он делает на поле и за его пределами", — сообщил спортивный директор "Вулверхэмптона" Мэтт Хоббс.