Филлипс сказал "Сити", что готов уйти

Полузащитник "Манчестер Сити" Калвин Филлипс сообщил своему клубу, что готов покинуть клуб в январе.

В этом сезоне главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола дал ясно понять Филлипсу, что тот не входит в его планы, лишь четырежды выпустив Калвина на замену в рамках Премьер-Лиги.



Опасаясь лишиться своего места в сборной Англии на Евро-2024, 28-летний Филлипс смирился с тем, что у него нет иного выхода, кроме смены клуба в январе.



По информации The Guardian, последние дни представители Филлипса вели переговоры с "Сити" насчет условий трансфера Калвина.



Филлипс ожидает, что ему будет позволено отправиться в аренду, хотя "Сити" предпочел бы постоянный трансфер — или аренду с последующим выкупом.



Двумя наиболее реалистичными направлениями для Филлипса, чья зарплата в Манчестере составляет 130,000 фунтов в неделю, являются "Ньюкасл" и "Ювентус".