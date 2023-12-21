Бербатов обеспокоен, что Хейлунд не забивает в Премьер-Лиге
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов выразил обеспокоенность голевой засухой Расуса Хейлунда в Премьер-Лиге.
Хейлунд стал главным приобретением "Юнайтед" в летнее трансферное окно, перебравшись к "красным дьяволам" из "Аталанты" за 73 миллиона фунтов.
С тех пор 20-летний датчанин ни разу не отличился в 13 матчах Премьер-Лиги, хотя на 10 из них выходил в стартовом составе.
Согласно слухам, "Юнайтед" подумывает купить другого нападающего в январе — вроде Айвена Тоуни из "Брентфорда", однако Бербатов опасается, что это может только усугубить положение Хейлунда.
"Конечно, его голевая засуха в Премьер-Лиге вызывает беспокойство. Он не сможет выкинуть это из головы, но ему нужно продолжать трудиться, и тогда голы придут. В данный момент Расмус нуждается в поддержке каждого вокруг клуба, потому что вы можете видеть, что он упорно старается забить".
"Некоторые люди говорят, что "Юнайтед" должен подумать о приглашении другого нападающего в январе, чтобы облегчить давление на Расмуса. Но у этого может быть две стороны. Каким образом другой нападающий поможет ему? И какой будет роль этого другого нападающего? Будет ли он играть вместо Хейлунда? Это только усложнило бы ситуацию".
"Тренер должен продолжать доверять Хейлунду, и я вижу, что Тен Хаг это делает. Также Расмус должен продолжать верить, что его голы придут".
"Большое беспокойство заключается в том, что его уверенность в себе может пострадать, если это продлится слишком долго. Это тяжелая ситуация, но я надеюсь, он начнет забивать как можно скорее. "Юнайтед" должен продолжать доверять ему, потому что он молодой парень, и будет грустно, если его карьера в "Юнайтед" прервется так рано", — сообщил Бербатов Betfair.
21.12.2023 20:00
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Та у самого Бербы, что у Руни постоянно были голевые засухи. И это в праймовом МЮ причем 2006 - 2013.
Так что кто бы говорил. Берба вообще забивал одним аутсайдерам
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Всё так, Берба
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Лол. А то что даже Реш к новому году забил только один гол с игры его не смущает? Как-будто вся команда феерит, а один несчастный Расмус никак не оправдает возложенных на него надежд. Играют плохо абсолютно все. Даже такие игроки экстра-класса как Каземиро. Разумней было бы спросить, почему МЮ при Тен Хаге и 400 млн потраченных на трансферы настолько немощен? Но редко какой хороший футболист в прошлом блещет умом после завершения карьеры. Бербатов видимо из таких. Ему нужно в один клуб к Невиллу и Карре. Двум другим мощным сверхразумам, чья аналитика поражает своей глубиной и интеллектом.
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