Бербатов обеспокоен, что Хейлунд не забивает в Премьер-Лиге

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов выразил обеспокоенность голевой засухой Расуса Хейлунда в Премьер-Лиге.

Хейлунд стал главным приобретением "Юнайтед" в летнее трансферное окно, перебравшись к "красным дьяволам" из "Аталанты" за 73 миллиона фунтов.



С тех пор 20-летний датчанин ни разу не отличился в 13 матчах Премьер-Лиги, хотя на 10 из них выходил в стартовом составе.



Согласно слухам, "Юнайтед" подумывает купить другого нападающего в январе — вроде Айвена Тоуни из "Брентфорда", однако Бербатов опасается, что это может только усугубить положение Хейлунда.



"Конечно, его голевая засуха в Премьер-Лиге вызывает беспокойство. Он не сможет выкинуть это из головы, но ему нужно продолжать трудиться, и тогда голы придут. В данный момент Расмус нуждается в поддержке каждого вокруг клуба, потому что вы можете видеть, что он упорно старается забить".



"Некоторые люди говорят, что "Юнайтед" должен подумать о приглашении другого нападающего в январе, чтобы облегчить давление на Расмуса. Но у этого может быть две стороны. Каким образом другой нападающий поможет ему? И какой будет роль этого другого нападающего? Будет ли он играть вместо Хейлунда? Это только усложнило бы ситуацию".



"Тренер должен продолжать доверять Хейлунду, и я вижу, что Тен Хаг это делает. Также Расмус должен продолжать верить, что его голы придут".



"Большое беспокойство заключается в том, что его уверенность в себе может пострадать, если это продлится слишком долго. Это тяжелая ситуация, но я надеюсь, он начнет забивать как можно скорее. "Юнайтед" должен продолжать доверять ему, потому что он молодой парень, и будет грустно, если его карьера в "Юнайтед" прервется так рано", — сообщил Бербатов Betfair.