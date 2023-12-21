Джеймс направляется в Финляндию на операцию

Капитан "Челси" Рис Джеймс не сможет избежать операции на задней поверхности бедра.

24-летний Джеймс в очередной раз повредил заднюю поверхность бедра во время поражения от "Эвертона" 10 декабря (2:0). То было только пятое появление Риса в стартовом составе "Челси" в этом сезоне Премьер-Лиги.



Последние дни Джеймс проходил медицинские тесты и консультировался у профильных специалистов. Ранее пресса сообщала, что Рис надеется обойтись консервативным лечением.



Однако в конце концов стало понятно, что операция — лучший способ решить проблемы Джеймса. Как сообщает The Telegraph, теперь Рис направляется в Финляндию, где ляжет под нож хирурга.



Ожидается, что восстановление Джеймса после операции займет минимум три-четыре месяца, что ставит под большой вопрос поездку Риса на Евро-2024 со сборной Англии следующим летом.