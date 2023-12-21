Джеймс направляется в Финляндию на операцию
Капитан "Челси" Рис Джеймс не сможет избежать операции на задней поверхности бедра.
24-летний Джеймс в очередной раз повредил заднюю поверхность бедра во время поражения от "Эвертона" 10 декабря (2:0). То было только пятое появление Риса в стартовом составе "Челси" в этом сезоне Премьер-Лиги.
Последние дни Джеймс проходил медицинские тесты и консультировался у профильных специалистов. Ранее пресса сообщала, что Рис надеется обойтись консервативным лечением.
Однако в конце концов стало понятно, что операция — лучший способ решить проблемы Джеймса. Как сообщает The Telegraph, теперь Рис направляется в Финляндию, где ляжет под нож хирурга.
Ожидается, что восстановление Джеймса после операции займет минимум три-четыре месяца, что ставит под большой вопрос поездку Риса на Евро-2024 со сборной Англии следующим летом.
21.12.2023 19:00
Просмотров: 412
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Неужели додумались.
(ответить)
Бросит костыли и сбежит в последний момент
(ответить)
Рис, не смей ехать в страну НАТО! Едь к нам, в санаторий под Пинском. И гипертонию, и лишний вес вылечим, отбелим, будешь вновь человеком, всяких Трентов унижать
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий