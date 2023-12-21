Джеймс направляется в Финляндию на операцию

Рис Джеймс Капитан "Челси" Рис Джеймс не сможет избежать операции на задней поверхности бедра.

24-летний Джеймс в очередной раз повредил заднюю поверхность бедра во время поражения от "Эвертона" 10 декабря (2:0). То было только пятое появление Риса в стартовом составе "Челси" в этом сезоне Премьер-Лиги.

Последние дни Джеймс проходил медицинские тесты и консультировался у профильных специалистов. Ранее пресса сообщала, что Рис надеется обойтись консервативным лечением.

Однако в конце концов стало понятно, что операция — лучший способ решить проблемы Джеймса. Как сообщает The Telegraph, теперь Рис направляется в Финляндию, где ляжет под нож хирурга.

Ожидается, что восстановление Джеймса после операции займет минимум три-четыре месяца, что ставит под большой вопрос поездку Риса на Евро-2024 со сборной Англии следующим летом.


Метки Джеймс, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2023 19:00

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  1. akado 21.12.2023 19:49 # akado
    Неужели додумались.

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  2. alexomck 21.12.2023 19:24 # alexomck
    Бросит костыли и сбежит в последний момент

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  3. skydreams 21.12.2023 19:19 # skydreams
    Рис, не смей ехать в страну НАТО! Едь к нам, в санаторий под Пинском. И гипертонию, и лишний вес вылечим, отбелим, будешь вновь человеком, всяких Трентов унижать

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