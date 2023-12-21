МЮ не вернется в Европейскую Суперлигу

"Манчестер Юнайтед" присягнул на верность Премьер-Лиге и УЕФА в свете возобновления проекта Европейской Суперлиги.

В четверг утром Европейский суд объявил, что ФИФА и УЕФА незаконным образом блокировали создание Европейской Суперлиги в 2021 году.



Сразу же после оглашения судебного вердикта компания-организатор Суперлиги A22 раскрыла планы насчет формата своего соревнования.



Участие в Суперлиге смогут принять 64 клуба, которые будут разделены на три дивизиона: Star (16), Gold (16) и Blue (32). В конце регулярного сезона будет проводиться плей-офф для определения чемпионов и тех, кто повысится в классе. Также обещано, что трансляции всех матчей будут бесплатными для фанатов.



Вместе с тем решение Европейского суда было сразу же подвергнуто критике — не только со стороны ФИФА, УЕФА и Премьер-Лиги, но также британского премьера Риши Сунака и отдельных клубов, включая "Юнайтед", "Баварию", дортмундскую "Боруссию", "Рому" и "Севилью".



"Наша позиция остается неизменной. Мы всецело привержены участию в турнирах УЕФА и позитивному сотрудничеству с УЕФА, Премьер-Лигой и другими клубами из Ассоциации европейских клубов для улучшения европейского футбола", — говорится в заявлении "красных дьяволов".



Добавим, изначально "Юнайтед" был одним из шести клубов, вступивших в Суперлигу. Однако все представители Премьер-Лиги вышли из проекта спустя 48 часов после официального пресс-релиза, столкнувшись с огромным возмущением общественности.