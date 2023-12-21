Локьер выписал из госпиталя после сердечного приступа
Капитан "Лутона" Том Локьер был выписан из госпиталя после сердечного приступа в матче против "Борнмута" в минувшую субботу.
Напомним, Локьер потерял сознание во втором тайме матча на "Виталити Стэдиум". Том был госпитализирован, а команды решили не возобновлять игру.
В тот же день "Лутон" объявил, что у Локьера случился сердечный приступ. После дополнительных медицинских тестов Тому был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор — наподобие того, что есть у полузащитника "Манчестер Юнайтед" Кристиана Эриксена.
А сегодня стало известно, что Локьер был выписал из госпиталя и теперь находится дома. Говорить о возвращении 29-летнего защитника в футбол преждевременно.
"Лутон" также сообщает, что перенесенный Локьером сердечный приступ против "Борнмута" отличается от того, что с ним случился в финале плей-офф Чемпионшипа в мае.
21.12.2023 17:00
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