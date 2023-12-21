Локьер выписал из госпиталя после сердечного приступа

Капитан "Лутона" Том Локьер был выписан из госпиталя после сердечного приступа в матче против "Борнмута" в минувшую субботу.

Напомним, Локьер потерял сознание во втором тайме матча на "Виталити Стэдиум". Том был госпитализирован, а команды решили не возобновлять игру.



В тот же день "Лутон" объявил, что у Локьера случился сердечный приступ. После дополнительных медицинских тестов Тому был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор — наподобие того, что есть у полузащитника "Манчестер Юнайтед" Кристиана Эриксена.



А сегодня стало известно, что Локьер был выписал из госпиталя и теперь находится дома. Говорить о возвращении 29-летнего защитника в футбол преждевременно.



"Лутон" также сообщает, что перенесенный Локьером сердечный приступ против "Борнмута" отличается от того, что с ним случился в финале плей-офф Чемпионшипа в мае.