Эшпириту Санту не жалеет о работе в "Тоттенхэме" и "Аль-Иттихаде"

Новоиспеченный рулевой "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту заявил, что не жалеет о периодах своей работы в "Тоттенхэме" и "Аль-Иттихаде".

Эшпириту Санту заслужил репутацию одного из лучших тренеров в английском футболе, когда возглавлял "Вулверхэмптон" с 2017 по 2021 год.



Придя в "Тоттенхэм", Нуну продержался там только 124 дня, а затем уехал тренировать в Саудовскую Аравию, откуда был изгнан в прошлом месяце.



Тем не менее, приступивший к работе с "Форест" в среду португальский специалист не жалеет о двух своих предыдущих опытах.



"Нет, я не жалею. Это случилось, и для меня было удовольствием работать в "Тоттенхэме". У нас не сложилось, поэтому мы движемся дальше. Но я не жалею".



"Мы учимся всему, учимся сами. Ты учишься каждый день благодаря различным ситуациям".



"То, что мы делали в "Вулверхэмптоне", совершенно отличалось от "Тоттенхэма". Саудовская Аравия стала новым опытом для меня, я научился новым вещам, новой культуре, поэтому мы всегда учимся".



"Думаю, мы — игроки, тренеры, каждый — должны проявлять себя каждый день. Мы находимся под постоянным давлением из-за этого".



"Я ожидаю, что смогу помочь, я постараюсь передать свои знания и отношение к работе", — цитирует Эшпириту Санту The Independent.