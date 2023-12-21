"Эвертон" установил цену в 100 млн. фунтов за Брантуэйта

"Эвертон" установил цену в 100 миллионов фунтов за своего центрального защитника Джаррада Брантуэйта.

Если бы не снятие 10 очков в Премьер-Лиге за нарушение правил финансового фейр-плей, "Эвертон" сейчас бы дышал в спину "Ньюкаслу" и "Манчестер Юнайтед", которые сражаются за попадание в топ-4.



Ключом к успешному выступлению "Эвертона" в последние недели является надежная оборона — команда Шона Дайча одержала четыре победы кряду в Премьер-Лиге, не пропустив ни одного гола.



И большая заслуга в этом принадлежит Брантуэйту, который выходил в стартовом составе на 14 из 17 матчей "ирисок" в этом сезоне Премьер-Лиге.



Своей отличной формой 21-летний англичанин, также способный сыграть левого защитника, привлек внимание ряда больших клубов, включая "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и дортмундскую "Боруссию".



Однако "Эвертон" очень дорожит Брантуэйтом и готов отпустить Джаррада только в статусе самого дорогого защитника мира — сейчас таковым остается Харри Магуайр, за которого "Манчестер Юнайтед" в свое время заплатил "Лестеру" 80 млн. фунтов.



Как отмечает The i, установленная "Эвертоном" цена в 100 млн. фунтов также обусловлена тем фактом, что 10 процентами от продажи Брантуэйта "ириски" обязаны поделиться с бывшим клубом Джаррада "Ковентри".



Трансфер Брантуэйта в январе выглядит маловероятным, однако следующим летом "Эвертону" будет не так просто удержать Джаррада, учитывая проблемы "ирисок" с ФФП.



Добавим, контракт Брантуэйта с "Эвертоном" рассчитан до 2027 года, и в данный момент Джаррад счастлив на "Гудисон Парк".