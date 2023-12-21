Клопп назвал своего любимого игрока за пределами "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал вингера "Вест Хэма" Джаррода Боуэна своим любимым игроком за пределами своей собственной команды.

Накануне вечером именно 27-летний Боуэн забил единственный гол "Вест Хэма" в матче 1/4 финала Кубка Лиги против "Ливерпуля" на "Энфилде".



Общаясь с прессой еще перед началом кубкового матча, завершившегося победой "красных" со счетом 5:1, Клопп похвалил соперника и отдельно выделил как раз Боуэна.



"Вест Хэм" — физически сильная команда. Должен признать, Дэвид (Мойес) проделал невероятную работу. Они вновь хорошо выступают в Европе, и это производит впечатление".



"И это, несмотря на травмы. Они играют без Антонио, поэтому Боуэну приходится действовать на этой позиции (нападающего). Должен признать, он, наверное, мой любимый игрок, помимо всех моих собственных игроков. Это замечательно, что он делает и как он вырос", — цитирует Клоппа Daily Mirror.