Светская хроника за четверг

"Манчестер Юнайтед" нашел замену Антони. Аарон Рамсдейл не интересен "Челси". "Ливерпуль" не будет покупать Пьеро Инкапье и Жоау Палинью. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

Некий клуб из Саудовской Аравии сделал предложение полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Каземиро. (Marca)



Защитник "Юнайтед" Рафаэль Варан вызывает интерес у "Баварии". (Bild)



Японский вингер "Реал Сосьедад" Такефуса Кубо рассматривается "Юнайтед" на замену Антони. (The Sun)



"Юнайтед" через посредников работает над обменом Джейдона Санчо на вингера дортмундской "Боруссии" Дониэлла Малена, оцениваемого в 25 миллионов фунтов. (ESPN)



"Байер", "РБ Лейпциг" и "Штутгарт" обдумывают приглашение Санчо. (90min)



"Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм" обдумывают покупку нападающего ПСВ Сантьяго Хименеса, который забил 18 голов в этом сезоне Эредивизии. (Ekrem Konur)



Дуглас Луис остается наиболее предпочтительным вариантом "Арсенала" для укрепления полузащиты, но "Астон Вилла" не хочет продавать бразильца. (Fabrizio Romano)



Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл не интересен "Челси". (Fabrizio Romano)



"Челси" надеется опередить "Ньюкасл" и "Рому" в борьбе за правого защитника "Ред Булл" Амара Дедича. (The Sun)



"Ливерпуль" не заинтересован в приобретении защитника "Байера" Пьеро Инкапье или полузащитника "Фулхэма" Жоау Палиньи в январе. (Ben Jacobs)



"Ливерпуль", "Брентфорд", "Брайтон", "Ноттингем Форест" и "Байер" проявляют интерес к 21-летнему нападающему "Хоффенхайма" Максимилиану Байеру. (Bild)



Защитник "Ниццы" Жан-Клер Тодибо — цель номер один "Тоттенхэма" на январь. (talkSPORT)



"Тоттенхэм" может приобрести защитника "Фулхэма" Тосина Адарабиойо в январе. (Evening Standard)



"Ювентус" обсуждает аренду полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса, но "горожане" предпочитают постоянный трансфер. (Sky Sports)



Другое



Трой Дини был назначен главным тренером "Форест Грин" из Лиги Два. (Sky Sports)



Сэр Джим Рэтклифф порекомендует "Юнайтед" сократить количество персонала. (Daily Mail)



"Ноттингем Форест" поставил перед своим новым рулевым Нуну Эшпириту Санту задачу финишировать в топ-10 Премьер-Лиги. (The Guardian)



Бывший полузащитник "Челси" и "Арсенала" Сеск Фабрегас уволил себя с поста главного тренера "Комо" спустя один месяц, потому что у него нет необходимой лицензии. (Daily Star)



Бандиты из Албании специально прилетают в Англию, чтобы грабить звезд Премьер-Лиги. Футболисты реагируют на это, оборудуя специальные убежища в своих домах, устанавливая современные системы безопасности и нанимая личную охрану. (Daily Mail)