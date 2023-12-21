Уолкер считает, что "Сити" пока не достиг уровня МЮ

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер объяснил, почему его клуб пока нельзя поставить в один ряд с "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне "Сити" повторил уникальное достижение "Юнайтед" 1999 года, одновременно выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов.



Также "горожане" выиграли Суперкубок Европы, а в пятницу могут впервые в своей истории отпраздновать победу на клубном Чемпионате Мира.



Однако Уолкер считает, что всего этого мало, чтобы затмить соседей из "Юнайтед", которые в эру сэра Алекса Фергюсона регулярно выигрывали трофеи на протяжении многих лет.



"Я не думаю, что нас будут рассматривать по-другому еще пару лет, как минимум".



"Взять и достичь того, чего достигли "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед"... Они делали это год за годом, на протяжении многих лет".



Разумеется, когда ты обладаешь званием лучшего клуба в мире, это огромное достижение, но парни знают, что мы только начинаем строить этот клуб. Надеюсь, мы в начале нового поколения".



"Чтобы сделать то, что сделал "Манчестер Юнайтед" и им подобные, нужно обладать своим Райаном Гиггзом, который завоевал титул 13 раз".



"Мы с огромной гордостью говорим о том, чего добились, но мы завоевали титул пять раз за шесть лет. И чтобы считаться одним из топ-клубов в мире, нам нужно делать это чуть дольше", — цитирует Уолкера Daily Mail.