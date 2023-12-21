"Пэлас" может позвать Купера на место Ходжсона

Уволенный с поста главного тренера "Ноттингем Форест" Стив Купер вскоре может вернуться к работе благодаря "Кристал Пэлас".

В минувший вторник "Форест" объявил о расставании с Купером, который выиграл лишь один из 13 последних матчей в Премьер-Лиге, оставив "лесников" на 17-м месте в таблице.



По информации Evening Standard, увольнение Купера может заставить "Пэлас" активизировать свой интерес к Стиву, который еще минувшим летом побывал на собеседовании у "орлов".



Контракт нынешнего рулевого "Пэлас" Роя Ходжсона в любом случае истекает в конце этого сезона, однако неважные результаты в последнее время и доступность Купера могут заставить лондонский клуб поскорее произвести тренерскую рокировку.



Сообщается, что "Пэлас" рассматривает Купера в качестве идеального кандидата, чтобы вести клуб в новую эру и строить команду вокруг игроков из собственной академии, в которую "орлы" инвестировали 20 миллионов фунтов.



Своей работой в "Рексеме", "Ливерпуле" и юношеской сборной Англии 44-летний валлиец заслужил репутацию специалиста, который умеет воспитывать талантливую молодежь, и "Пэлас" это очень ценит.