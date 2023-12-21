Клопп ответил на критику Нуньеса

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на критику игры нападающего Дарвина Нуньеса.

Накануне вечером Нуньес целиком провел четвертьфинальный матч Кубка Лиги против "Вест Хэма", заняв позицию на левом краю нападения.



И хотя "Ливерпуль" победил 5:1, Дарвин вновь не смог отличиться, продлив свою серию без голов до 11 матчей кряду. Тем не менее, Клопп не видит причин критиковать уругвайца.



"Дарвину неважно, начинает он матч по центру или слева. Он может там играть, насчет этого нет сомнений. Нам же просто важно, что у нас есть различные варианты игры".



"Думаю, он был по-настоящему хорош сегодня вечером. Он оборонялся на своем краю, и снова был неудержим. Мне нравится это. Дарвин таит в себе угрозу, открываясь за спиной у соперника. Ему немного не повезло, когда он попал в штангу, но в остальном он провел действительно хороший матч для нападающего".



"Я знаю, что в данный момент мы вторые в лиге, и это не так плохо, но вы внезапно начинаете выдумывать истории. Стоит нам сыграть 0:0, и вы начинаете говорить о том, что мы не забиваем, а у нападающих не идет игра".



"Я смотрю на эти заголовки и просто думаю: "О, боже". Мне правда кажется, что вам приходится выдумывать все эти истории. Мы же просто стараемся быть как можно лучше, хотя у всех нас есть человеческие слабости".



"Пока что это не так плохо, и сегодня вечером мы сыграли по-настоящему хорошо. Но в субботу нам нужно прибавить еще на 40, 50, 60 процентов. "Арсенал" невероятно силен и является соперником другого плана. Нам просто нужно постараться тоже доставить им проблем", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.