Каррагер считает, что у четырех команд есть шансы на титул Премьер-Лиги

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что сразу четыре команды могут побороться за титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

В этом сезоне пока никому не удается уйти в отрыв. В данный момент лидером Премьер-Лиги является "Арсенал", но на расстоянии в две победы от "канониров" находятся сразу четыре команды.



Поэтому Каррагер ожидает более открытой борьбы и считает, что шансы на титул, помимо "Арсенала" и "Манчестер Сити", также есть у "Ливерпуля" и "Астон Виллы".



"Думаю, мы увидим снижение количества очков, необходимых для победы в лиге в этом сезоне. И это позволит большему количеству команд поучаствовать в гонке. Это было проблемой в последние годы — "Сити" так доминировал, что никто не мог поспеть за ними".



"Ты начинал сезон, и "Сити" с "Ливерпулем" ускорялись так, что ты, проиграв матч в октябре, уже чувствовал, словно упустил титул".



"Было ощущение, что для чемпионства нужно 100 очков, которые "Сити" и набирал. Я не думаю, что так будет в этот раз. Может хватить 80 с чем-то, и это может позволить "Ливерпулю", точно "Арсеналу" и, возможно, "Астон Вилле" поучаствовать в гонке", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.