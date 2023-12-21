Шмадтке покинет "Ливерпуль" в конце сезона

Спортивный директор "Ливерпуля" Йорг Шамдтке планирует покинуть мерсисайдский клуб в конце этого сезона.

Напомним, Шамдтке только минувшим летом заключил с "Ливерпулем" краткосрочный контракт.



"Ливерпуль" пригласил Шмадтке, чтобы помочь клубу справиться с потерей Джулиана Уорда и провести летнюю трансферную кампанию.



Шамдтке продолжит поддерживать Юргена Клоппа и в зимнее трансферное окно, но затем Йорг собирается уйти, несмотря на свою дружбу с главным тренером "красных" и несмотря на взаимную удовлетворенность от совместной работы, сообщает Sky Sport Germany.



Таким образом, в следующем сезоне у "Ливерпуля" будет новый спортивный директор, и ближайшие месяцы "красные" посветят поискам подходящего специалиста.



Добавим, минувшим летом Шамдтке помог "Ливерпулю" перестроить линию полузащиты, подписав Алексиса Макаллистера, Доминика Собослаи, Ватару Эндо и Райана Гравенберха. Трое из этих четырех новичков прибыли из Бундеслиги, которую Йорг знает по своей работе в "Вольфсбурге", "Кельне" и "Ганновере" на аналогичных должностях.