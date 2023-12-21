Эшпириту Санту: "Никогда не тренировал команду такого размера"

Главный тренер "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту заявил, что размер его новой команды слишком велик.

Накануне "Форест" объявил о подписании с Эшпириту Санту контракта до июня 2026 с зарплатой в 5 миллионов фунтов в год. Нуну был назначен на следующий день после увольнения Стива Купера.



За три трансферных окна после своего выхода в Премьер-Лигу в мае 2022 "Форест" потратил 280 млн. фунтов на 44 новых игрока, и Эшпириту Санту предстоит поломать голову, как управиться со столь многолюдным коллективом.



"Я никогда не тренировал команду такого размера. Это вызов для моего тренерского штаба, но это также новый шанс для каждого, включая игроков, которые прежде не играли регулярно".



"Я хочу, чтобы каждый чувствовал себя причастным и был сосредоточен, чтобы у нас было больше вариантов игры. Я могу пообещать, что мы будем организованной командой, которая старается изо всех сил", — цитирует Эшпириту Санту Daily Mail.