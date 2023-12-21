Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал атмосферу на "Энфилде" во время матча Кубка Лиги против "Вест Хэма", призвав фанатов своего клуба исправить это к битве с лидирующим в Премьер-Лиге "Арсеналом" в субботу.

В среду вечером "Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм" со счетом 5:1, благодаря чему вышел в полуфинал Кубка Лиги.



Это был только второй матч "Ливерпуля" после открытия верхнего яруса трибуны "Энфилд Роуд", благодаря чему вместимость стадиона "красных" выросла до 57,000 зрителей.



Как раз после матча безголевого матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в минувшее воскресенье телевизионный эксперт Гари Невилл заявил, что еще никогда не видел столь плохой атмосферы на "Энфилде", и после разгрома "Вест Хэма" Клопп высказался не менее резко насчет поддержки трибун.



"В первом тайме, когда парни играли исключительным образом, я был не слишком доволен атмосферой позади меня".



"Я спросил людей: "Чего они хотят?" Мы произвели много изменений в составе и доминировали над "Вест Хэмом" как безумцы, упуская моменты. Если бы я находился на трибунах, я бы стоял на кончиках своих пальцев, 1,000%".



"Я не знаю, в том ли дело, что матч против "Манчестер Юнайтед" был таким плохим, и теперь мы должны извиниться за то, что не сокрушили их?"



"Нам нужен "Энфилд" в субботу. "Арсенал" не играл на этой неделе. Каждый, кто знает что-нибудь насчет них, знает, что они будут готовы, поэтому нам нужно, чтобы "Энфилд" был на кончиках своих пальцев с первой секунды, и чтобы мне не пришлось для этого вступать в спор тренером соперника".



"Если в декабре для вас слишком много футбола, если вы не находились в правильном состоянии, передайте свой билет кому-нибудь еще", — цитирует Клоппа BBC.