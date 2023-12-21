"Ливерпуль" и "Челси" избежали встречи друг с другом в результате проведенной жеребьевки полуфинальной стадии Кубка Лиги.

Сокрушив "Вест Хэм" со счетом 5:1 в среду вечером, дальше "Ливерпуль" сразится с "Фулхэмом".



А "Челси", который днем ранее в серии послематчевых пенальти взял верх над "Вест Хэмом", поспорит с представляющим Чемпионшип "Мидлсбро" Майкла Кэррика.



Каждый полуфинал Кубка Лиги традиционно играется в два матча, причем первые состоятся на неделе, стартующей 8 января, а ответные — на неделе, стартующей 22 января.



Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги



Ливерпуль — Фулхэм

Мидлсбро — Челси