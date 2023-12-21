Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги

Кубок Лиги "Ливерпуль" и "Челси" избежали встречи друг с другом в результате проведенной жеребьевки полуфинальной стадии Кубка Лиги.

Сокрушив "Вест Хэм" со счетом 5:1 в среду вечером, дальше "Ливерпуль" сразится с "Фулхэмом".

А "Челси", который днем ранее в серии послематчевых пенальти взял верх над "Вест Хэмом", поспорит с представляющим Чемпионшип "Мидлсбро" Майкла Кэррика.

Каждый полуфинал Кубка Лиги традиционно играется в два матча, причем первые состоятся на неделе, стартующей 8 января, а ответные — на неделе, стартующей 22 января.

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги

Ливерпуль — Фулхэм
Мидлсбро — Челси


Метки жеребьевка, Кубок Лиги, Ливерпуль, Мидлсбро, Фулхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2023 01:40

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  1. van-dijk 21.12.2023 01:44 # van-dijk
    Пенсы опять хотят пососать Ливерпулю в финале. Ненасытные сучки.

    (ответить)

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