"Ливерпуль" сокрушил "Вест Хэм" в 1/2 финала Кубка Лиги

Заключительным полуфиналистом Кубка Лиги стал "Ливерпуль", разгромивший дома "Вест Хэм" со счетом 5:1.

Хозяева "Энфилда" сразу же взяли инициативу в свои руки, принявшись атаковать. Правда, первые несколько ударов "красных" оказались неточными.



Затем пару раз попав в створ, на 27-й минуте "Ливерпуль" все-таки открыл счет. Доминик Собослаи не встретил сопротивления со стороны Бена Джонсона и пробил с дистанции, а мяч нырнул в дальний нижний угол ворот — 1:0.



Хозяева и дальше контролировали игру, тогда как гости за весь первый тайм ничего не показали впереди, не нанеся ни одного удара.



Перед самым перерывом Коди Гакпо мог удвоить преимущество "красных", но мяч после его удара головой прошел рядом со штангой.



Второй тайм начался с того, что Дарвин Нуньес вышел из штрафной, снова зашел и нанес удар — Альфонс Ареоля выручил "Вест Хэм".



"Молотобойцы" все так же сидели в глухой обороне и на 56-й минуте логично пропустили второй гол. Нуньес запустил Джонса в прорыв по левому краю штрафной, а Кертис с острого угла пробил между ног Ареоля — 2:0.



Свой первый удар в матче "молотобойцы" нанесли только на 71-й минуте, когда Мохаммед Кудус с дистанции направил мяч над перекладиной ворот Кувина Келлехера.



Тут же "Ливерпуль" ответил. Достигнув границы штрафной, Гакпо пробил низом в ближний угол ворот Ареоля — 3:0.



На 77-й минуте "Вест Хэм" внезапно отыграл один гол. Джаррод Боуэн ворвался в чужую штрафную по левому краю, избавился от опеки Джарелла Куансы и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 3:1.



На 81-й минуте Нуньес дальним ударом сотряс штангу ворот Ареоля. Мяч отскочил к вышедшему на замену Мохамеду Салаху, но тот не успел сориентироваться и пробил мимо.



Однако уже спустя минуту Салах исправился, совершив выход один на один через полполя — 4:1.



На 84-й минуте оборона гостей дала еще один сбой. Джонс свободно вошел в чужую штрафную, достиг центра площадки и закатил мяч в притирку со штангой — 5:1.



"Ливерпуль" провел хорошую разминку перед субботней битвой с "Арсеналом" в Премьер-Лиге. "Вест Хэм" оказался чересчур беззуб, не сумев оказать сопротивления "красным".



"Ливерпуль" — "Вест Хэм" — 5:1 (1:0)



Голы: Собослаи 28, Джонс 56, 84, Гакпо 71, Салах 82 — Боуэн 77.



"Ливерпуль": Келлехер, Гомес, Куанса, Ван Дейк (Конате 60), Цимикас (Брэдли 69), Эндо (Александер-Арнольд 60), Собослаи (Салах 60), Джонс, Эллиотт, Нуньес, Гакпо (Диас 78).



"Вест Хэм": Ареоля, Цоуфал (Керер 72), Огбонна, Мавропанос, Джонсон, Альварес (Ингс 81), Соучек, Форнальс, Кудус (Уорд-Проуз 72), Бенрахма (Пакета 57), Боуэн.



Предупреждения: Нуньес — Альварес.