МЮ не собирается выкупать Амрабата

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Софьян Амрабат, вероятно, вернется в Италию после окончания этого сезона.

В заключительный день летнего трансферного окна главному тренеру "Юнайтед" Эрику Тен Хагу удалось арендовать Амрабата, своего бывшего подопечного по "Утрехту", у "Фиорентины".



Сезон аренды Амрабата обойдется "Юнайтед" в 8.6 млн. фунтов. Также "красные дьяволы" получили опцию выкупа 27-летнего игрока сборной Марокко за 21.5 млн. фунтов.



Вообще, Тен Хаг был готов сразу приобрести Амрабата, однако связанные с финансовыми фейр-плей ограничения заставили "Юнайтед" только арендовать Софьяна — и, возможно, к лучшему.



Амрабат сыграл 17 матчей за "Юнайтед" во всех соревнованиях, но серьезным усилением для команды Тен Хага не стал, и на "Олд Траффорд" уже решили, что не будут выкупать африканца у "Фиорентины", утверждает The Sun.



Сам Амрабат был бы счастлив заключить постоянный контракт с "Юнайтед", однако внутри клуба есть ощущение, что Софьян просто не подходит для Премьер-Лиги, и дело не в адаптации.



Еще один фактор, почему "Юнайтед" собирается вернуть Амрабата "Фиорентине", связан с нежеланием "дьяволов" блокировать развитие 18-летнего Кобби Майну.