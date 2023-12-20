Филлипс потребует гарантий игрового времени от заинтересованных клубов

Полузащитник "Манчестер Сити" Калвин Филлипс потребует гарантий игрового времени от клубов, заинтересованных в его приглашении в январе.

В этом сезоне Филлипс остается игроком глубокого запаса для "Сити", в рамках Премьер-Лиги отметившись лишь четырьмя появлениями на замену.



27-летний игрок сборной Англии чувствует, что ему нужно покинуть "Сити" в январе, особенно в свете приближения Евро-2024, а "горожане" не собираются стоять у него на пути.



Одновременно Филлипс чувствует, что он все еще способен заиграть в большом клубе, и в данный момент двумя главными претендентами на Калвина являются "Ньюкасл" и "Ювентус".



Свое решение Филлипс примет, исходя из того, где ему будут предоставлены гарантии насчет регулярной игровой практики, сообщает The Telegraph.



"Ньюкасл" выглядит более реалистичным вариантом для Филлипса, однако во второй половине сезона "сороки" будут выступать лишь в Премьер-Лиге и Кубке Англии, и не факт, что главный тренер Эдди Хау сможет пообещать Калвину место в стартовом составе, учитывая наличие Бруно Гимараэса, Жоэлинтона и Шона Лонгстаффа в центре поля.