"Борнмут" и "Лутон" переиграют остановленный матч

Остановленный матч Премьер-Лиги между "Борнмутом" и "Лутоном" будет сыгран заново позже в этом сезоне.

Матч на "Виталити Стэдиум" в минувшую субботу был остановлен на 59-й минуте, когда у капитана "Лутона" Тома Локьера случился сердечный приступ.



29-летнему защитнику долго оказывали первую медицинскую помощь, после чего унесли с поля на носилках и отправили в госпиталь. А команды решили не продолжать игру.



На момент остановки игры на табло горел счет 1:1. На быстрый гол "шляпника" Элайджи Адебайо "вишенки" ответили результативным ударом Доминика Соланке непосредственно перед инцидентом с Локьером.



В опубликованном сегодня заявлении Премьер-Лиги говорится, что решение не доигрывать тот матч было принято арбитрами, игроками, главными тренерами и лигой совместно.



Теперь Премьер-Лига должна определить дату, когда "Борнмут" и "Лутон" заново сыграют этот матч целиком.