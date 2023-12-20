"Борнмут" и "Лутон" переиграют остановленный матч
Остановленный матч Премьер-Лиги между "Борнмутом" и "Лутоном" будет сыгран заново позже в этом сезоне.
Матч на "Виталити Стэдиум" в минувшую субботу был остановлен на 59-й минуте, когда у капитана "Лутона" Тома Локьера случился сердечный приступ.
29-летнему защитнику долго оказывали первую медицинскую помощь, после чего унесли с поля на носилках и отправили в госпиталь. А команды решили не продолжать игру.
На момент остановки игры на табло горел счет 1:1. На быстрый гол "шляпника" Элайджи Адебайо "вишенки" ответили результативным ударом Доминика Соланке непосредственно перед инцидентом с Локьером.
В опубликованном сегодня заявлении Премьер-Лиги говорится, что решение не доигрывать тот матч было принято арбитрами, игроками, главными тренерами и лигой совместно.
Теперь Премьер-Лига должна определить дату, когда "Борнмут" и "Лутон" заново сыграют этот матч целиком.
20.12.2023 22:00
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