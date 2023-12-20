Тен Хаг хочет сохранить Варана и Каземиро в МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет сохранить защитника Рафаэля Варана и полузащитника Каземиро во время зимнего трансферного окна.

Ранее в декабре спортивный директор "Юнайтед" Джон Мерто летал в Саудовскую Аравию, обсуждая с руководством местной лиги возможные трансферы нескольких игроков, включая Варана и Каземиро.



Этот сезон складывается очень непросто для обоих бывших игроков "Реала". Варан лишь на прошлой неделе смог вернуться в стартовый состав "Юнайтед", тогда как Каземиро уже два месяца отсутствует с травмой задней поверхности бедра.



"Юнайтед" уже вылетел из еврокубков и Кубка Лиги и в остатке сезона будет выступать только в Премьер-Лиге и Кубке Англии, поэтому Тен Хаг хотел бы сократить состав своей команды, однако Эрик не хочет избавляться от Варана и Каземиро.



Тен Хаг по-прежнему считает Варана и Каземиро важными игроками и надеется сохранить обоих до конца сезона, как минимум.



ESPN добавляет, что ситуация изменится, только если Варан и Каземиро будут активно настаивать на уходе из клуба в январе, но в также случае Тен Хагу потребуется замена.