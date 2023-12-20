"Арсенал" лидирует в борьбе за Тоуни

"Арсенал" лидирует в борьбе за нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни.

27-летний Тоуни, завершающий отбывать свою восьмимесячную дисквалификацию за нарушение запрета на ставки, вызывает интерес у целого ряда больших клубов, включая "Челси" и "Тоттенхэм".



Несмотря на ранее озвученное желание заключить новый контракт с Тоуни, "Брентфорд" открыт к продаже своего бомбардира в январе, утверждает The Independent.



"Брентфорд" надеется выручить 60-80 миллионов фунтов за Тоуни, однако для "Тоттенхэма" такая цена чрезмерна, тогда как у "Челси" есть проблемы с соблюдением правил финансового фейр-плей.



"Арсенал" находится в более устойчивом финансовом положении, а также немаловажно, что "канониры" лидируют в Премьер-Лиге и участвуют в плей-офф Лиги Чемпионов, поэтому клуб с "Эмирейтс" является претендентом номер один на Тоуни.