"Челси" отложил решение об операции Джеймса

Рис Джеймс "Челси" отложил решение об операции своего капитана Риса Джеймса на задней поверхности бедра.

Во время недавнего выезда к "Эвертону" Джеймс получил свою очередную травму задней поверхности бедра, и главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино признал, что операция, возможно, остается единственным решением давних проблем Риса.

Последние дни Джеймс проходил медицинские тесты, и в "Челси" ожидали к понедельнику получить окончательный вердикт, нужна Рису операция или нет.

Однако результаты обследований не позволили сделать однозначного вывода — по информации Daily Mail, медицинский штаб "синих" до сих пор не уверен, что Джеймса следует отправлять под нож хирурга.

Кроме того, и сам Джеймс предпочитает консервативное лечение, если это возможно.

Если операции избежать так и не удастся, Джеймс пропустит от трех до шести месяцев. Без этой процедуры срок восстановления не превысит четырех месяцев. В любом случае этот сезон окажется почти потерян для 24-летнего англичанина.


Метки Джеймс, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2023 18:00

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  1. vyrentz 20.12.2023 19:04 # vyrentz
    Контракт до: 30 июня 2028 г.

    У него все нормально))))

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  2. danny949494 20.12.2023 18:39 # danny949494
    Жалко, но надо продавать.

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