"Челси" отложил решение об операции Джеймса

"Челси" отложил решение об операции своего капитана Риса Джеймса на задней поверхности бедра.

Во время недавнего выезда к "Эвертону" Джеймс получил свою очередную травму задней поверхности бедра, и главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино признал, что операция, возможно, остается единственным решением давних проблем Риса.



Последние дни Джеймс проходил медицинские тесты, и в "Челси" ожидали к понедельнику получить окончательный вердикт, нужна Рису операция или нет.



Однако результаты обследований не позволили сделать однозначного вывода — по информации Daily Mail, медицинский штаб "синих" до сих пор не уверен, что Джеймса следует отправлять под нож хирурга.



Кроме того, и сам Джеймс предпочитает консервативное лечение, если это возможно.



Если операции избежать так и не удастся, Джеймс пропустит от трех до шести месяцев. Без этой процедуры срок восстановления не превысит четырех месяцев. В любом случае этот сезон окажется почти потерян для 24-летнего англичанина.