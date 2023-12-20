МЮ может расторгнуть контракт с Санчо

"Манчестер Юнайтед" рассмотрит возможность расторжения контракта с Джейдоном Санчо, если не сможет избавиться от английского вингера.

Санчо угодил в опалу к главному тренеру "Юнайтед" Эрику Тен Хагу в начале сентября, и с тех пор 23-летний англичанин изолирован от первой команды.



"Юнайтед" ожидает интереса других клубов к Санчо в январе, однако зарплата Джейдона в 250,000 фунтов в неделю значительно усложняет любой трансфер, даже на правах аренды.



Как сообщает Sky Sports, "Юнайтед" предпочел бы сразу продать Санчо, получив обратно максимум от тех 73 миллионов фунтов, за которые Джейдон был куплен у дортмундской "Боруссии" в 2021 году.



Но если избавиться от Санчо не выйдет, "Юнайтед" будет готов расторгнуть контракт вингера. Это касается не только Джейдона, но и любого другого игрока, если в клубе будут чувствовать, что так лучше всего.



После прихода сэра Джима Рэтклиффа к управлению клубом "Юнайтед" планирует использовать более решительный и беспощадный подход в отношении контрактов игроков, ставя правильную культуру и селекционную стратегию в приоритет над бизнес-интересами.



Также "Юнайтед" хочет перестать пролонгировать контракты, если это не будет иметь смысла с футбольной точки зрения. В прошлом клуб неоднократно продлевал сотрудничество с игроками, чтобы защитить их трансферную стоимость и предотвратить их уход свободными агентами.