Макманаман советует МЮ рассмотреть Алонсо, а не Поттера

Хаби Алонсо Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стив Макманаман считает, что "Манчестер Юнайтед" следует рассмотреть главного тренера "Байера" Хаби Алонсо, а не экс-наставника "Челси" Грэма Поттера.

Ранее в декабре издание Sky Sports сообщило, что сэр Джим Рэтклифф, покупающий 25% акций "Юнайтед", рассмотрит кандидатуру Поттера, если ему придется уволить нынешнего рулевого "красных дьяволов" Эрика Тен Хага.

Макманаман шокирован слухами насчет Поттера и считает, что "Юнайтед" гораздо бы лучше подошел Алонсо, чей "Байер" сейчас лидирует в Бундеслиге и выиграл свою группу в Лиге Европы.

"Почему бы не взять тренера, который только что выиграл лигу где-нибудь еще? Или почему бы не взять Хаби Алонсо, который со своим "Байером" находится на вершине Бундеслиги?"

"Зачем брать тренера, который находится без работы восемь месяцев и который имел неудачный опыт в "Челси"? Я не говорю, что это вина самого Грэма Поттера".

"Думаю, "Челси" ужасно обращался с Томасом Тухелем и Грэмом Поттером, но если последний из них надоится в шорт-листе "Манчестер Юнайтед", то я был бы очень удивлен. Я вообще не верю, что Эрик Тен Хаг покинет "Манчестер Юнайтед", но я был бы невероятно удивлен, если Грэм рассматривается на одну из крупнейших работ в мире футбола", — сообщил Макманаман Betfred.


Метки Алонсо, Байер, Макманаман, Манчестер Юнайтед, Поттер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2023 16:00

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  1. electric 20.12.2023 17:34 # electric
    "Думаю, "Челси" ужасно обращался с Томасом Тухелем и Грэмом Поттером, но если последний из них надоится в шорт-листе "Манчестер Юнайтед", то я был бы очень удивлен.

    doiki.com от михалыча

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  2. empry 20.12.2023 16:53 # empry
    Потому что клубом руководят бездари. Очевидно же. Редклиф если слухи про Поттера верны, ситуацию не исправит. Только полоумный может догадаться позвать его.

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  3. gameboy 20.12.2023 16:31 # gameboy
    Первоапрельская шутка, ещё Бенитеса позовите

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  4. bes-ter 20.12.2023 16:21 # bes-ter
    Пусть Руни берут... легенда!

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