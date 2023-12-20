Макманаман советует МЮ рассмотреть Алонсо, а не Поттера
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стив Макманаман считает, что "Манчестер Юнайтед" следует рассмотреть главного тренера "Байера" Хаби Алонсо, а не экс-наставника "Челси" Грэма Поттера.
Ранее в декабре издание Sky Sports сообщило, что сэр Джим Рэтклифф, покупающий 25% акций "Юнайтед", рассмотрит кандидатуру Поттера, если ему придется уволить нынешнего рулевого "красных дьяволов" Эрика Тен Хага.
Макманаман шокирован слухами насчет Поттера и считает, что "Юнайтед" гораздо бы лучше подошел Алонсо, чей "Байер" сейчас лидирует в Бундеслиге и выиграл свою группу в Лиге Европы.
"Почему бы не взять тренера, который только что выиграл лигу где-нибудь еще? Или почему бы не взять Хаби Алонсо, который со своим "Байером" находится на вершине Бундеслиги?"
"Зачем брать тренера, который находится без работы восемь месяцев и который имел неудачный опыт в "Челси"? Я не говорю, что это вина самого Грэма Поттера".
"Думаю, "Челси" ужасно обращался с Томасом Тухелем и Грэмом Поттером, но если последний из них надоится в шорт-листе "Манчестер Юнайтед", то я был бы очень удивлен. Я вообще не верю, что Эрик Тен Хаг покинет "Манчестер Юнайтед", но я был бы невероятно удивлен, если Грэм рассматривается на одну из крупнейших работ в мире футбола", — сообщил Макманаман Betfred.
20.12.2023 16:00
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Последние комментарии:
"Думаю, "Челси" ужасно обращался с Томасом Тухелем и Грэмом Поттером, но если последний из них надоится в шорт-листе "Манчестер Юнайтед", то я был бы очень удивлен.
doiki.com от михалыча
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Потому что клубом руководят бездари. Очевидно же. Редклиф если слухи про Поттера верны, ситуацию не исправит. Только полоумный может догадаться позвать его.
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Первоапрельская шутка, ещё Бенитеса позовите
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Пусть Руни берут... легенда!
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