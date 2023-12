Светская хроника за среду

"Реал" готов вернуть Рафаэля Варана. "Челси" выставил Конора Галлахера на трансфер. "Арсенал" хочет Амаду Онана. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Реал" готов вернуть защитника "Манчестер Юнайтед" Рафаэля Варана. (Sport)



"РБ Лейпциг" хочет вингера "Юнайтед" Джейдона Санчо, но не может позволить себе зарплату 23-летнего англичанина. (Bild)



"Копенгаген" готов продать 18-летнего вингера Руни Бардагжи, который интересен "Юнайтед", "Челси" и "Тоттенхэму". (90min)



"Челси" выставил полузащитника Конора Галлахера на трансфер по цене в 50 миллионов фунтов. (Ben Jacobs)



"Вест Хэм" не собирается возобновлять свой летний интерес к Галлахеру. (Football Insider)



"Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Эвертона" Амаду Онана. (Daily Mail)



"Арсенал" планирует заблокировать уход голкипера Аарона Рамсдейла в январе. (Football Insider)



"Тоттенхэм" обдумывает покупку центрального защитника "Дженоа" Раду Дрэгушина за 26 млн. фунтов. (The Telegraph)



Полузащитник "Тоттенхэма" Пьер-Эмиль Хейбьерг является целью для "Ювентуса" на январь. (talkSPORT)



Дортмундская "Боруссия" хочет защитника Серхио Регилона, который принадлежит "Тоттенхэму" и сейчас находится в аренде в "Юнайтед". (Bild)



"Тоттенхэм", "Астон Вилла" и "Брайтон" обратились к "Ювентусу" насчет 20-летнего вингера Самуэля Айлинг-Джуниора. (Tuttomercatoweb)



Полузащитник "Фулхэма" Жоау Палинья не является приоритетной целью для "Баварии" на январь. (Football Insider)



Другое



"Ньюкасл" начал переговоры с 17-летним полузащитником Льюисом Майли о новом контракте. (The Telegraph)



Нуну Эшпириту Санту станет самым высокооплачиваемым тренером в истории "Вулверхэмптона". (Daily Mail)



"Арсенал" переманил ведущего скаута "Реала" Пауло Хавьера. (The Athletic)



"Челси" и столичная полиция проводят расследование насчет болельщика, выбежавшего на поле "Стэмфорд Бридж" и атаковавшего голкипера "Ньюкасла" Мартина Дубравку в матче 1/4 финала Кубка Лиги. (The Telegraph)



Вингер "Арсенала" Букайо Сака помог построить деревню из 50 контейнеров для 255 жителей, пострадавших от землетрясения в Марокко. (The Sun)



Легенда "Юнайтед" Рио Фердинанд рассказал, что перенес операцию по трансплантации волос на голове и бороде в клинике в Стамбуле. (Daily Mail)