Светская хроника за среду
"Реал" готов вернуть Рафаэля Варана. "Челси" выставил Конора Галлахера на трансфер. "Арсенал" хочет Амаду Онана. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.
"Реал" готов вернуть защитника "Манчестер Юнайтед" Рафаэля Варана. (Sport)
"РБ Лейпциг" хочет вингера "Юнайтед" Джейдона Санчо, но не может позволить себе зарплату 23-летнего англичанина. (Bild)
"Копенгаген" готов продать 18-летнего вингера Руни Бардагжи, который интересен "Юнайтед", "Челси" и "Тоттенхэму". (90min)
"Челси" выставил полузащитника Конора Галлахера на трансфер по цене в 50 миллионов фунтов. (Ben Jacobs)
"Вест Хэм" не собирается возобновлять свой летний интерес к Галлахеру. (Football Insider)
"Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Эвертона" Амаду Онана. (Daily Mail)
"Арсенал" планирует заблокировать уход голкипера Аарона Рамсдейла в январе. (Football Insider)
"Тоттенхэм" обдумывает покупку центрального защитника "Дженоа" Раду Дрэгушина за 26 млн. фунтов. (The Telegraph)
Полузащитник "Тоттенхэма" Пьер-Эмиль Хейбьерг является целью для "Ювентуса" на январь. (talkSPORT)
Дортмундская "Боруссия" хочет защитника Серхио Регилона, который принадлежит "Тоттенхэму" и сейчас находится в аренде в "Юнайтед". (Bild)
"Тоттенхэм", "Астон Вилла" и "Брайтон" обратились к "Ювентусу" насчет 20-летнего вингера Самуэля Айлинг-Джуниора. (Tuttomercatoweb)
Полузащитник "Фулхэма" Жоау Палинья не является приоритетной целью для "Баварии" на январь. (Football Insider)
Другое
"Ньюкасл" начал переговоры с 17-летним полузащитником Льюисом Майли о новом контракте. (The Telegraph)
Нуну Эшпириту Санту станет самым высокооплачиваемым тренером в истории "Вулверхэмптона". (Daily Mail)
"Арсенал" переманил ведущего скаута "Реала" Пауло Хавьера. (The Athletic)
"Челси" и столичная полиция проводят расследование насчет болельщика, выбежавшего на поле "Стэмфорд Бридж" и атаковавшего голкипера "Ньюкасла" Мартина Дубравку в матче 1/4 финала Кубка Лиги. (The Telegraph)
Вингер "Арсенала" Букайо Сака помог построить деревню из 50 контейнеров для 255 жителей, пострадавших от землетрясения в Марокко. (The Sun)
Легенда "Юнайтед" Рио Фердинанд рассказал, что перенес операцию по трансплантации волос на голове и бороде в клинике в Стамбуле. (Daily Mail)
20.12.2023 15:00
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(ответить)
Насчёт Галлахера - это однозначно показатель всей конченности сегодняшнего Челси. Понятно, что за него, как одного из немногих, можно выручить реальные деньги, которые нужны на нападающего, но всё равно дичь дичайшая. Земля пухом этому руководству.
(ответить)
ПОДШКОНСИ
ахахахахахахахахахах
(ответить)
Че там по шмонси?
Тем временем типичные пеликаны:
https://www.instagram.com/reel/C0_rP-Mg_v7/?igshid=YzZhZTZiNWI3Nw==
(ответить)
"Челси" выставил полузащитника Конора Галлахера на трансфер по цене в 50 миллионов фунтов. (Ben Jacobs)
Источник: http://fapl.ru/posts/104710/#reply
:)
(ответить)
Не забывайте что осталось чуть больше 10 дней за которые должны сбыться следующие прогнозы от супа:
• Эрдоган перестанет быть президентом турции
• в России будет новая волна мобилизации
• Украина совершит стремительное контрнаступление и разгромит войска РФ
Суп также занимает 2 место на сайте по уровню эстрогена, как выяснилось 1 место все-таки занимает наркот и его женские выделения из груди
(ответить)
"Челси" выставил полузащитника Конора Галлахера на трансфер по цене в 50 миллионов фунтов. (Ben Jacobs)
Источник: http://fapl.ru/posts/104710/
Астер, поздравляю тебя!
(ответить)
Ну волосы на бестолковке понятно, но нахуя нигеру ещё и борода? Радовался бы, что бриться не надо.
(ответить)
Всё равно смена тренера в Форесте на главной должна быть.
(ответить)
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