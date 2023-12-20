"Ноттингем Форест" подтвердил назначение Эшпириту Санту

"Ноттингем Форест" представил Нуну Эшпириту Санту своим новым главным тренером.

Только накануне "Форест" объявил об увольнении Стива Купера, который тренировал "лесников" с сентября 2021 и который вернул клуб в Премьер-Лигу после 23 лет перерыва.



Купер выиграл лишь один из своих 13 последних матчей в Премьер-Лиге, оставив "Форест" на 17-м месте в таблице.



И уже на следующий день место уволенного Купера занял 49-летний Эшпириту Санту, который в ноябре был изгнан из саудовского "Аль-Иттихада". Нуну заключил с "лесниками" контракт до 2026 года.



Ранее в своей карьере Эшпириту Санту провел четыре года в "Вулверхэмптоне", который при португальском специалисте повысился в классе из Чемпионшипа, два сезона подряд финишировал седьмым в Премьер-Лиге и достиг 1/4 финала Лиги Европы.



Также Эшпириту Санту тренировал "Тоттенхэм", но продержался там только четыре месяца в начале сезона 2021/22.



Дебют Эшпириту Санту в "Форест" назначен на ближайшую субботу, когда "лесники" на "Сити Граунд" примут "Борнмут". Свою первую тренировку на новом месте работы Нуну проводит уже сегодня.