"Ноттингем Форест" подтвердил назначение Эшпириту Санту

Нуну Эшпириту Санту "Ноттингем Форест" представил Нуну Эшпириту Санту своим новым главным тренером.

Только накануне "Форест" объявил об увольнении Стива Купера, который тренировал "лесников" с сентября 2021 и который вернул клуб в Премьер-Лигу после 23 лет перерыва.

Купер выиграл лишь один из своих 13 последних матчей в Премьер-Лиге, оставив "Форест" на 17-м месте в таблице.

И уже на следующий день место уволенного Купера занял 49-летний Эшпириту Санту, который в ноябре был изгнан из саудовского "Аль-Иттихада". Нуну заключил с "лесниками" контракт до 2026 года.

Ранее в своей карьере Эшпириту Санту провел четыре года в "Вулверхэмптоне", который при португальском специалисте повысился в классе из Чемпионшипа, два сезона подряд финишировал седьмым в Премьер-Лиге и достиг 1/4 финала Лиги Европы.

Также Эшпириту Санту тренировал "Тоттенхэм", но продержался там только четыре месяца в начале сезона 2021/22.

Дебют Эшпириту Санту в "Форест" назначен на ближайшую субботу, когда "лесники" на "Сити Граунд" примут "Борнмут". Свою первую тренировку на новом месте работы Нуну проводит уже сегодня.


Метки Ноттингем Форест, тренеры, Эшпириту Санту

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2023 14:00

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