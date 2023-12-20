Пети считает, что Рамсдейл должен уйти из "Арсенала"

Экс-полузащитник "Арсенала" Эмманюэль Пети считает, что голкипер "канониров" Аарон Рамсдейл должен уйти из клуба в январе.

В последние недели Давид Райя, арендованный у "Брентфорда", закрепился первым номером "Арсенала", тогда как Рамсдейл прочно обосновался на скамейке запасных.



По мнению Пети, это решение главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты оправдывает себя, если посмотреть на таблицу Премьер-Лиги. Эмманюэль видит только одно решение для Рамсдейла в этой ситуации.



"Люди говорят, что приобретение Райи было ошибкой и что он не идеален, но разве "Арсенал" не на вершине лиги? Да, Райя совершил ряд ошибок, но он также совершил ряд великолепных сейвов, и он превосходно начинает розыгрыш мяча из обороны".



"Несомненно, на месте Рамсдейла я бы попросился уйти в январе. Я могу видеть, что в данный момент он выглядит жалко. Должно быть, каждый день он просыпается и думает: "Что я сделал не так?" Он старался изо всех сил, и у него нет причин винить себя, но нельзя отрицать, что "Арсенал" первый в лиге с Райей в воротах".



"Особенно учитывая приближение Евро, Рамсдейлу абсолютно нужно уйти. Я практически уверен, что многие, многие клубы в Премьер-Лиге были бы счастливы заполучить его", — цитирует Пети Evening Standard.