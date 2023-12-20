Директор "Брентфорда" допускает, что Тоуни будет продан "очень скоро"
Технический директор "Брентфорда" Ли Дайкс заявил, что нападающий Айвен Тоуни "очень скоро" может покинуть клуб.
Возобновив тренировки с "Брентфордом" в сентябре, сейчас Тоуни завершает отбывать свою восьмимесячную дисквалификацию за нарушение запрета на ставки и уже в январе 2024 сможет снова сыграть в футбол.
Пресса продолжает активно сватать Тоуни в большие клубы вроде "Арсенала" и "Челси", и Дайкс допускает, что 27-летний англичанин будет продан уже в ближайшее трансферное окно.
"Я так взволнован по поводу возвращения Айвена, потому что я наблюдаю его на тренировках, и он тот еще игрок. Такое впечатление, что он и не отсутствовал".
"Он по-настоящему амбициозен, и я могу видеть в его глазах желание стать лучше, нежели он когда-либо был прежде. Я по-настоящему верю, что так и будет".
"Да, к Айвену будет существовать большой интерес к январе. Это естественно. Он стал третьим лучшим бомбардиром Премьер-Лиги в прошлом сезоне. Кейн уехал в Германию, поэтому теперь он один из лучших нападающих в дивизионе".
"На мой взгляд, он в топ-5 в мире. Поэтому интерес обязательно будет, и, возможно, очень скоро наступит время, когда Айвен перейдет в другой клуб".
"Однако им придется заплатить соответствующую трансферную стоимость за его услуги, потому что он тот еще талант", — цитирует Дайкса talkSPORT.
20.12.2023 12:00
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